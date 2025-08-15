Transacciones hechas en Nequi sí cuentan para declaración de renta: ¿Cómo descargar el certificado?

¡Atención! Usuarios de Nequi se quedarán sin acceso a su dinero, tenga en cuenta la fecha y hora // Caracol Radio

Los plazos límites para realizar el proceso de declaración de renta comenzaron a correr desde el pasado 12 de agosto. Por lo tanto, los colombianos que tienen que hacer este trámite estarán durante los próximos meses revisando sus finanzas. Ahora bien, desde que Nequi apareció una duda constante en la ciudadanía es si deben tener en cuenta los movimientos que han realizado con esa cuenta de ahorros. La respuesta concreta es sí.

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales ha explicado que las transacciones realizadas en la plataforma, que es una de las más usadas en el país, son tenidas en cuenta y no están exentas de la tributación.

Leer más: Declaración de renta 2025: Fechas calendario tributario para personas naturales y a quiénes aplica

Lo anterior se debe a que, según la Dian, el dinero administrado en esta billetera, así como en Daviplata, puede calificarse como ingresos, egresos e inversiones. Por lo que los colombianos al momento de realizar las cuentas para declarar renta tendrán que incluir los datos de los movimientos en sus cuentas de Nequi.

Así lo mencionó la Dian en un video compartido en sus redes sociales: “Transferir el mismo dinero entre sus cuentas bancarias y luego a una billetera virtual puede convertirlo en responsable de declarar renta. Cada ingreso a sus cuentas bancarias o billeteras virtuales se registra como una consignación”.

Este paso es clave para todo declarante, ya que en caso tal de que no registre en la declaración de renta todas sus transacciones, los cálculos sobre el estado de las finanzas personales podrán estar mal. Esto podrá terminar en una sanción financiera al omitir información a la Dian.

Así puede descargar el certificado de Nequi desde el computador:

Los ciudadanos que deben declarar renta y que han recibido o enviado dinero por medio de la plataforma de Nequi tendrán que hacer lo siguiente para obtener el certificado bancario:

Deberá entrar a la página web de Nequi e iniciar sesión en su cuenta, para esto deberá dar clic en el botón que dice “Entrar”. Tendrá que digitar su número celular, la clave y la clave dinámica Una vez inicie sesión, tendrá que seleccionar el botón que indica “Certificados” en la parte superior de la pantalla Ahora, en el menú de la izquierda deberá elegir la opción “Certificación bancaria”. Tras esto, presione el botón “Enviar” y esta le llegará al correo

¿Cómo descargar el certificado de Nequi desde la aplicación en el celular?

Ingresar a la aplicación de Nequi desde el celular. Tras iniciar sesión, deberá dar clic sobre el icono de usuario que aparece en la parte superior izquierda. Elija la opción de “Documentos y certificados” y luego “Certificados”. La aplicación lo llevará a la página web de Nequi, en donde deberá digitar su número celular, la clave y la clave dinámica. Posteriormente, tendrá que ir a la opción “Certificados” y después “Certificación bancaria”. Esta será enviada al correo

Al respecto, Nequi ha explicado que solo se pueden descargar los certificados desde la página. Por lo que si se hace el proceso desde la aplicación, esta redirigirá al sitio web. “Es importante tener en cuenta que este proceso solo puede hacerse a través de la página web oficial de Nequi:www.nequi.co.co. No se puede hacer en la App, ni tampoco a través de terceros."