Declaración de renta 2025: Fechas calendario tributario para personas naturales y a quiénes aplica

La declaración de renta en Colombia es un mecanismo vital para el Estado, dado que le permite identificar los movimientos financieros de los ciudadanos para posteriormente colocar impuestos y evitar que los ciudadanos cometan delitos. Así las cosas, para que el Estado pueda conocer quienes hacen el proceso de declaración, se fija año a año unos montos o topes y las personas que realizan la declaración son aquellos los superaron.

Estos montos mínimos establecidos son por motivo de patrimonio bruto; ingresos brutos; consumos mediante tarjeta de crédito; compras y consumos; consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras.

Leer más: 5 topes para declarar renta 2025 en Colombia, según DIAN: Consulte montos y fechas

No obstante, aunque los colombianos superen los montos mínimos establecidos para declarar renta, esto no implica que deban realizar el pago sobre el impuesto. Es decir, son procesos separados. Esto ocurre porque tras el proceso de declaración, el Estado le indica a los ciudadanos si deben o no hacer el pago sobre el tributo. De forma concreta, las personas que deben tributar son quienes cuentan con mayor poder adquisitivo en el país.

Ahora bien, con la llegada del octavo mes del año, se acercan las fechas límites para que los ciudadanos puedan hacer el proceso de declaración de renta y el pago del impuesto. En caso de que pasen las fechas, las personas podrán ser sancionadas.

Este año, los colombianos tendrán como plazo límite entre el 12 de agosto y el 24 de octubre. Sin embargo, los plazos dependen de los últimos dos dígitos de la cédula o del RUT.

Por ejemplo, si la cédula de un ciudadano termina en 01, su plazo es hasta el 12 de agosto. Mientras que si el documento de un colombiano finaliza en 25, su último día será 29 de agosto.

Personas naturales que deberán hacer el proceso de declaración de renta:

Los colombianos que tendrán que hacer declaración de renta son quienes superen los siguientes montos mínimos sobre el año gravable 2024 son:

Que el patrimonio bruto en el último día del año gravable 2024 no exceda de 4.500 UVT, $211.792.000

Que los ingresos brutos sean inferiores a 1.400 UVT, $65.891.000

Que los consumos mediante tarjeta de crédito no excedan de 1.400 UVT, $65.891.000

Que el valor total de compras y consumos no supere las 1.400 UVT, $65.891.000

Que el valor total acumulado de consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras no excedan de 1.400 UVT, $65.891.000

Fecha límite del calendario tributario de la Dian para declarar renta y hacer el pago del impuesto:

Agosto:

Agosto 12 Plazo máximo para personas con cédula o RUT terminado en 01-02

Plazo máximo para personas con cédula o RUT terminado en 01-02 Agosto 13 Plazo máximo para personas con cédula o RUT terminado en 03-04

Plazo máximo para personas con cédula o RUT terminado en 03-04 Agosto 14 Plazo máximo para personas con cédula o RUT terminado en 05-06

Plazo máximo para personas con cédula o RUT terminado en 05-06 Agosto 15 Plazo máximo para personas con cédula o RUT terminado en 07-08

Plazo máximo para personas con cédula o RUT terminado en 07-08 Agosto 19 Plazo máximo para personas con cédula o RUT terminado en 09-10

Plazo máximo para personas con cédula o RUT terminado en 09-10 Agosto 20 Plazo máximo para personas con cédula o RUT terminado en 11-12

Plazo máximo para personas con cédula o RUT terminado en 11-12 Agosto 21 Plazo máximo para personas con cédula o RUT terminado en 13-14

Plazo máximo para personas con cédula o RUT terminado en 13-14 Agosto 22 Plazo máximo para personas con cédula o RUT terminado en 15-16

Plazo máximo para personas con cédula o RUT terminado en 15-16 Agosto 25 Plazo máximo para personas con cédula o RUT terminado en 17-18

Plazo máximo para personas con cédula o RUT terminado en 17-18 Agosto 26 Plazo máximo para personas con cédula o RUT terminado en 19-20

Plazo máximo para personas con cédula o RUT terminado en 19-20 Agosto 27 Plazo máximo para personas con cédula o RUT terminado en 21-22

Plazo máximo para personas con cédula o RUT terminado en 21-22 Agosto 28 Plazo máximo para personas con cédula o RUT terminado en 23-24

Plazo máximo para personas con cédula o RUT terminado en 23-24 Agosto 29 Plazo máximo para personas con cédula o RUT terminado en 25-26

Septiembre:

Septiembre 1 Plazo máximo para personas con cédula o RUT terminado en 27-28

Plazo máximo para personas con cédula o RUT terminado en 27-28 Septiembre 2 Plazo máximo para personas con cédula o RUT terminado en 29-30

Plazo máximo para personas con cédula o RUT terminado en 29-30 Septiembre 3 Plazo máximo para personas con cédula o RUT terminado en 31-32

Plazo máximo para personas con cédula o RUT terminado en 31-32 Septiembre 4 Plazo máximo para personas con cédula o RUT terminado en 33-34

Plazo máximo para personas con cédula o RUT terminado en 33-34 Septiembre 5 Plazo máximo para personas con cédula o RUT terminado en 35-36

Plazo máximo para personas con cédula o RUT terminado en 35-36 Septiembre 8 Plazo máximo para personas con cédula o RUT terminado en 37-38

Plazo máximo para personas con cédula o RUT terminado en 37-38 Septiembre 9 Plazo máximo para personas con cédula o RUT terminado en 39-40

Plazo máximo para personas con cédula o RUT terminado en 39-40 Septiembre 10 Plazo máximo para personas con cédula o RUT terminado en 41-42

Plazo máximo para personas con cédula o RUT terminado en 41-42 Septiembre 11 Plazo máximo para personas con cédula o RUT terminado en 43-44

Plazo máximo para personas con cédula o RUT terminado en 43-44 Septiembre 12 Plazo máximo para personas con cédula o RUT terminado en 45-46

Plazo máximo para personas con cédula o RUT terminado en 45-46 Septiembre 15 Plazo máximo para personas con cédula o RUT terminado en 47-48

Plazo máximo para personas con cédula o RUT terminado en 47-48 Septiembre 16 Plazo máximo para personas con cédula o RUT terminado en 49-50

Plazo máximo para personas con cédula o RUT terminado en 49-50 Septiembre 17 Plazo máximo para personas con cédula o RUT terminado en 51-52

Plazo máximo para personas con cédula o RUT terminado en 51-52 Septiembre 18 Plazo máximo para personas con cédula o RUT terminado en 53-54

Plazo máximo para personas con cédula o RUT terminado en 53-54 Septiembre 19 Plazo máximo para personas con cédula o RUT terminado en 55-56

Plazo máximo para personas con cédula o RUT terminado en 55-56 Septiembre 22 Plazo máximo para personas con cédula o RUT terminado en 57-58

Plazo máximo para personas con cédula o RUT terminado en 57-58 Septiembre 23 Plazo máximo para personas con cédula o RUT terminado en 59-60

Plazo máximo para personas con cédula o RUT terminado en 59-60 Septiembre 24 Plazo máximo para personas con cédula o RUT terminado en 61-62

Plazo máximo para personas con cédula o RUT terminado en 61-62 Septiembre 25 Plazo máximo para personas con cédula o RUT terminado en 63-64

Plazo máximo para personas con cédula o RUT terminado en 63-64 Septiembre 26 Plazo máximo para personas con cédula o RUT terminado en 65-66

Octubre

Octubre 1 Plazo máximo para personas con cédula o RUT terminado en 67 -68

Plazo máximo para personas con cédula o RUT terminado en 67 -68 Octubre 2 Plazo máximo para personas con cédula o RUT terminado en 69 -70

Plazo máximo para personas con cédula o RUT terminado en 69 -70 Octubre 3 Plazo máximo para personas con cédula o RUT terminado en 71 -62

Plazo máximo para personas con cédula o RUT terminado en 71 -62 Octubre 6 Plazo máximo para personas con cédula o RUT terminado en 73 -74

Plazo máximo para personas con cédula o RUT terminado en 73 -74 Octubre 7 Plazo máximo para personas con cédula o RUT terminado en 75 -76

Plazo máximo para personas con cédula o RUT terminado en 75 -76 Octubre 8 Plazo máximo para personas con cédula o RUT terminado en 77 -78

Plazo máximo para personas con cédula o RUT terminado en 77 -78 Octubre 9 Plazo máximo para personas con cédula o RUT terminado en 79 -80

Plazo máximo para personas con cédula o RUT terminado en 79 -80 Octubre 10 Plazo máximo para personas con cédula o RUT terminado en 81 -82

Plazo máximo para personas con cédula o RUT terminado en 81 -82 Octubre 14 Plazo máximo para personas con cédula o RUT terminado en 83 -84

Plazo máximo para personas con cédula o RUT terminado en 83 -84 Octubre 15 Plazo máximo para personas con cédula o RUT terminado en 85 -86

Plazo máximo para personas con cédula o RUT terminado en 85 -86 Octubre 16 Plazo máximo para personas con cédula o RUT terminado en 87 -88

Plazo máximo para personas con cédula o RUT terminado en 87 -88 Octubre 17 Plazo máximo para personas con cédula o RUT terminado en 89 -90

Plazo máximo para personas con cédula o RUT terminado en 89 -90 Octubre 20 Plazo máximo para personas con cédula o RUT terminado en 91 -92

Plazo máximo para personas con cédula o RUT terminado en 91 -92 Octubre 21 Plazo máximo para personas con cédula o RUT terminado en 93 -94

Plazo máximo para personas con cédula o RUT terminado en 93 -94 Octubre 22 Plazo máximo para personas con cédula o RUT terminado en 95 -96

Plazo máximo para personas con cédula o RUT terminado en 95 -96 Octubre 23 Plazo máximo para personas con cédula o RUT terminado en 97 -98

Plazo máximo para personas con cédula o RUT terminado en 97 -98 Octubre 24 Plazo máximo para personas con cédula o RUT terminado en 99 -00