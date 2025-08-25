Saldo a favor en declaración de renta 2025: Cuánto tiempo tengo para reclamarlo

Un asunto que en temporada de declaración de renta (agosto a octubre) suele causar interés entre los colombianos tiene que ver con el saldo a favor. La Dirección de Impuestos ha explicado que los contribuyentes o ciudadanos que son responsables de tributar tienen la posibilidad de liquidar los saldos que tienen a favor.

Este saldo a favor se genera a partir de las retenciones o autorretenciones en la fuente, las cuales pueden ser de varios años. Por lo tanto, cuando hay saldo a favor, los ciudadanos pueden reclamarlo, para usar ese dinero en su beneficio.

De acuerdo a la Dian, la solicitud la pueden realizar los ciudadanos una vez han cumplido con el proceso de declaración de renta. Para esto deberán hacer un “formato 1220 (Relación de retenciones a título de Renta) por el año que está solicitando/origen y un (1) formato 1220 por cada año desde donde esté arrastrando el saldo a favor”.

¿Cuánto tiempo tiene un colombiano para reclamar el saldo a favor en la declaración de renta?

Al respecto, la Dirección de Impuestos informó que el tiempo para reclamar el saldo a favor en la declaración de renta de los colombianos que tributan comienza a correr desde el día límite para la declaración. Esto significa que si una persona tiene como plazo límite para declarar, por ejemplo, el 25 de agosto, tras ese día tendrá dos años para reclamar el saldo.

Así lo explicó la entidad: “Los contribuyentes o responsables podrán solicitar la devolución o compensación de los saldos a favor que se liquiden en las declaraciones tributarias, a más tardar dos (2) años después del vencimiento del término para declarar. Esto, siempre y cuando no hayan sido previamente utilizados, o desde la fecha de ejecutoria si se trata de liquidación oficial”

Por otra parte, el tiempo para reclamar el saldo a favor en la declaración variará en caso de que esté relacionado con el beneficio de auditoría. “Cuando se trate de declaraciones con beneficio de auditoría que registren saldo a favor, el término para solicitar la devolución o compensación será el previsto en el artículo 689-1 del Estatuto Tributario para la firmeza de la declaración”.

¿Cuánto tiempo tarda la DIAN en devolver el valor solicitado? Este es el tiempo límite

Una vez un colombiano ha realizado la solicitud, la DIAN se encargará de revisar el proceso y de autorizar o rechazar el trámite del ciudadano. Sin embargo, los tiempos varían: