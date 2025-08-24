¡CALI Y EL VALLE LO VALEN! Campaña para ayudar víctimas del atentado ocurrido frente a la base aérea

Campaña para recolectar ayudas para apoyar las víctimas del atentado el pasado 21 de agosto en Cali

El resultado del ataque con explosivos en inmediaciones a la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez dejó grandes afectaciones en el barrio La Base.

Alrededor de 150 viviendas, cinco de ellas en muy mal estado, evaluación en la que también está participando Camacol y 25 negocios afectados, de los cuales ya se han censado 17 por parte de la Cámara de Comercio de Cali.

La fachada de la empresa Quiero Coco, tuvo que ser demolida por peligro de colapso de la estructura y el Hotel Barceló tiene afectaciones graves, al igual de 9 locales.

El hecho también dejó 6 personas sin vida, 78 heridas, de las cuales 54 han sido dadas de alta, según el último reporte de la Secretaría de Salud y tres permanecen en cuidados intensivos.

Las autoridades aún no tienen un consolidado, sin embargo, es evidente que las pérdidas son millonarias y así debe ser la inversión para recuperar la dinámica económica del sector.

Ante esta situación, el Comité Intergremial y Empresarial del Valle del Cauca, el Grupo Multisectorial del Valle, la Unidad de Acción Vallecaucana, ProPacífico, la Cámara de Comercio de Cali, la Gobernación del Valle, la Alcaldía de Cali y Telepacífico, lanzaron la campaña ¡CALI Y EL VALLE LO VALEN! Con la que buscan recolectar ayudas físicas y recursos para apoyar a las víctimas del atentado.

Juan Manuel Sanclemente, director del Comité Intergremial y Empresarial del Valle del Cauca, manifestó que es un acto de unión y solidaridad.

“Queremos expresar nuestra más profunda solidaridad con las familias damnificadas por esta tragedia y con nuestra Fuerza Pública, en especial la Fuerza Aeroespacial Colombiana, que también ha sufrido directamente los efectos del atentado.”

La campaña comienza con una Vaki de solidaridad llamada “Cali y el Valle lo vale” , para canalizar aportes urgentes que permitan atender de inmediato a las familias, explicó Sanclemente.

El Link también lo pueden encontrar ingresando a la pagina web del Comité Intergremial donde hay un enlace oficial.

De otro lado se habilitó en los centros comerciales de la ciudad puntos de acopio donde se reciben donaciones de alimentos no perecederos, ropa y kits de aseo.

Igualmente, Camacol está convocando a la donación de materiales de construcción como cemento, bloques, tejas, ventanas para reparar las viviendas afectadas.