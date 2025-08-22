“Ella lo abrazó y se cayó de la moto” así narró familiar de una de las víctimas de atentado en Cali

Jesús Alberto Perafán y Martha Lucia Agudelo vivián su amor desde hace más de 10 años bajo el mismo techo, ninguno de los dos se imaginó que una salida en moto, fuera la que marcara una separación irreversible, Martha, perdió la vida tras recibir el impacto de la explosión este 21 de agosto frente a la base aérea, él quien tiene que ser sometido a varias cirugías no sabe si podrá darle el último adiós.

Según informó la secretaría de Salud de Cali seis personas perdieron la vida, y se reportaron 79 heridas o con lesiones de diferentes tipos trasladadas a centros asistenciales de diversa complejidad.

Al primer lugar donde llevaron 13 pacientes fue el Hospital Primitivo Iglesias que está ubicado en el barrio Santa Fe muy cerca a la base aérea, Estefanía Lasso la jefe de enfermeras contó que, ya en la mañana del viernes 22 de agosto, todas habían salido del hospital, tres de ellas fueron remitidas centros de mayor complejidad.

“El día de ayer se recibieron 13 pacientes, de los cuales tres fueron remitidos, dos a Clínica del Occidente y uno a Clínica de los Remedios. El resto de los pacientes fueron dados de alta por mejoría”, afirmó la jefe de enfermeras.

Entre tanto, se conoció que a la Fundación Valle del Lili recibió dos pacientes, una menor de 15 años y su madre, ambas fueron atendidas por politraumatismos causados con la caída del techo de uno de los locales comerciales sobre ellas, estuvieron bajo observación durante más de 12 horas y se encuentran fuera de peligro.

Mientras esto pasaba en otros centros asistenciales, Jesús Alberto Perafán de 53 años era trasladado por una ambulancia a la Clínica Valle salud Norte, mientas su esposa había quedado indocumentada sin saber a dónde habían llevado su cuerpo.

Maria Eugenia Perafán, es la hermana de Jesús Alberto y cuñada de Martha Lucía Agudelo, y narró lo que vivieron su hermano y su esposa al pasar por la base aérea

“Él lo que me dice, era que venía de la casa con su esposa e iban a visitar a la suegra que les había pedido un favor y justo, pasaron por allí, dice que el impacto de la explosión lo recibió su esposa lamentablemente ella falleció allí en el acto”, contó Maria Eugenia.

Jesús Alberto Perafán se encuentra siendo sometido a varios procedimientos en los dedos, debido a varias fracturas, especialmente en su pie izquierdo, además de múltiples lesiones por esquirlas, lo positivo, es que se encuentra estable según informaron los médicos.

“Está estable, pero, anímicamente está muy mal, está muy triste por la partida de su esposa, va a estar hospitalizado. No se sabe si él puede acompañarla al sepelio”, recalcó.

“Es un milagro de Dios para mi hermano, porque ellos acababan de pasar el camión cuando hubo la explosión, por eso el mayor impacto lo recibió ella”, explicó Maria Eugenia.

Jesús Alberto le dijo a su hermana “no sufrió, ella murió allí” dijo que alcanzó a hablarle, le preguntó qué había pasado y se le desplomó.

“Estaban montados en la moto, pero ella sí lo abrazó, ella lo abrazó y cayó, cayó de la moto”, finalizó Maria Eugenia.

Martha Lucia Agudelo, era docente del grado de transición de la Institución Educativa Gabriel García Márquez. Desde la institución manifestaron que “fue más que una maestra: fue guía, inspiración y ejemplo de entrega, amor y compromiso con sus estudiantes y con la institución. Su partida deja un vacío irreparable en nuestros corazones, en el de sus alumnos y en cada una de las familias que tuvieron la fortuna de conocerla”.

Martha Lucía Agudelo hace parte de las seis víctimas fatales que dejó el atentado a la base aérea; también están Jhon Eder Parra de 59 años, quien conducía un taxi; Juan Diego Martínez, un joven de 17 años que también iba en moto con su madre y recibió el golpe de la explosión, John Alexander Zúñiga Usma de 25 años; Cristian Leonardo Riascos de 24 años y una mujer aún sin identificar en el cuarto mes de gestación que falleció en una de las clínicas.

Del total de atendidos, hay 44 pacientes que han sido dados de alta y tres permanecen en UCI, entre ellos María Elena Echeverry, la madre de Juan Diego, el joven de 17 años que perdió la vida en un centro asistencial.