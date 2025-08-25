Estos son los productos que tendrían impuesto con la nueva reforma tributaria

Estos son los productos que tendrán impuesto con la nueva reforma tributaria

El Gobierno nacional anunció que con la nueva reforma tributaria espera recaudar $26,9 billones, recursos que se destinarán principalmente al presupuesto del año 2026. Según explicó el ministro de Hacienda, Germán Ávila, el objetivo central de la iniciativa es garantizar mayor equidad en el sistema tributario, sin afectar de manera directa los productos básicos de la canasta familiar.

Ávila reiteró que los alimentos y bienes de primera necesidad estarán exentos de nuevos gravámenes, con el fin de no impactar a los hogares de menores ingresos. No obstante, precisó que otros productos de alto consumo, que no son esenciales pero sí muy demandados en el mercado, sí tendrán nuevos impuestos.

Qué productos tendrán impuestos con la reforma tributaria

Uno de los puntos clave del articulado es la inclusión de impuestos específicos para bienes que suelen ser adquiridos por personas de mayores ingresos, entre ellos se destacan los licores y el tabaco, categorías que ya tributan bajo la Ley de Licores de 2016, pero que ahora tendrían un ajuste adicional bajo el argumento de que generan altos costos en salud pública.

El ministro también recordó que el Gobierno ha evaluado medidas para gravar los cigarrillos electrónicos, vapeadores y productos similares, debido a sus impactos negativos en la salud y el crecimiento acelerado de su consumo en los últimos años. A esta lista se suman las bebidas alcohólicas, aunque por ahora no se han revelado los porcentajes exactos de los nuevos impuestos.

Impuesto de renta, patrimonio y tributos verdes

La reforma no se limita a los productos de consumo. El documento también contempla un capítulo especial sobre mayor progresividad en los impuestos de renta y patrimonio, buscando que los contribuyentes con mayores ingresos y riqueza aporten proporcionalmente más al sistema fiscal.

De igual manera, el Gobierno anunció que fortalecerá los esquemas relacionados con el impuesto al carbono, con el fin de desincentivar el uso de combustibles fósiles y promover una transición hacia energías más limpias. Este ajuste se acompañará de un refuerzo en los llamados impuestos saludables, que incluyen bebidas azucaradas y productos ultraprocesados, como parte de una política integral de prevención en salud pública.

Una revisión integral del gasto tributario

Ávila señaló además que la reforma contempla una revisión exhaustiva de los gastos del Estado en materia tributaria, en especial sobre los beneficios que reciben los estratos más altos. “Se hará un análisis de los rangos y factores del IVA que mayoritariamente consumen las personas de mayores ingresos”, subrayó.

Con esta iniciativa, el Gobierno espera no solo aumentar el recaudo, sino también avanzar en una distribución más equitativa de la carga tributaria en Colombia