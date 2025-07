PGN 2026 y reforma tributaria, ¿qué revela del manejo fiscal del país?

En Hora20 una mirada a fondo al Presupuesto General de la Nación que presentó ayer el Gobierno nacional y que nuevamente estará atado a la aprobación de una reforma tributaria. Hablaremos de este nuevo proyecto, de lo que viene para la economía, con este nuevo presupuesto, los recortes, los incrementos y el panorama fiscal que se pinta desde el Gobierno y que empezará a ser debatido en los próximos días en el Congreso.

Lo que dicen los panelistas

Jairo Bautista, exdirector de Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda, profesor universitario, contador público y magíster en administración pública, planteó que se olvida las profundas y amplias inflexibilidades del PGN, “so no se pensó en regla fiscal, se pensaba que se tomaban decisiones discrecionales y eso no es cierto”. Resaltó que recortar presupuesto es fácil en la teoría, “pero quisiera ver cómo se recortan $50 billones y entonces cuántos batallones cerramos. No se puede eliminar el SGP, el pago de pensiones, costos de aseguramiento en salud, entre otros temas”. Manifestó que la institucionalidad fiscal tiene profundos desajustes y asistimos a mentiras en el frente fiscal, como la alta deuda que había del FEPC y que tocaba pagarlo con recursos del presupuesto.

De otro lado, apuntó que el PGN sufre de estrés, “se pueden hacer algunos ajustes marginales, pero macroajustes de $50 billones son inviables”. En ese sentido, apuntó que si el país tuviera una política de endeudamiento flexible y distinta, el problema se puede ignorar, “toca mirar que gobiernos se han endeudado en todo el mundo”.

Mauricio Salazar, director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, señaló que lo que ha hecho el gobierno es montar un presupuesto en el aire que se va a terminar recortando, sobre todo, cuanto el déficit entre ingresos y gastos podría llegar a ser hasta de $65 billones, “pocos esperan que se termine en los $511 billones más las adiciones”. También apuntó que el pronóstico de ejecución está sobre el 85%, lo cual sería unos $470 billones, “hacer promesas de planes para después recortar, como el año pasado, eso es incumplirle al país”.

Recortó que el manejo fiscal del 2024 es un espejo retrovisor de lo que puede funcionar, “la realidad fiscal se impone ante cualquier realidad de gasto. Ahora muy poca gente le apuesta a un cumplimiento en 2025”.

Por último, planteó que hace 15 años fiscalmente Colombia se parecía a Chile y Perú, “con la pandemia nos endeudamos, pero en Chile la deuda es del 40% y la de nosotros llega al 60% y el déficit llegará al 7%; entonces nos ha tocado dar peleas duras”.

Para Luis Fernando Mejía, director ejecutivo de Fedesarrollo y exdirector de Planeación Nacional, hay una repetición de la estrategia equivocada del año pasado, “cuando se planteó financiación vía tributaria que se llamó ley de financiamiento y que no fue aprobada y que llevó a sacar el PGN por decreto”. De otro lado, se refirió a la importancia del MFPM que se fijó hace apenas un mes, “hay inconsistencias entre el documento del MFMP con un grave problema fiscal y un tamaño de presupuesto que excede la capacidad para financiarlo y que exige una estrategia de ajuste vía más impuestos, pero de manera complementaria un recorte de gasto público”. En esa medida, dijo que no se puede plantear un aumento de impuestos si el Gobierno no envía señal política de recorte en el gasto público; “eso no lo está haciendo y la estrategia es como si nada hubiera pasado, como si no se hubiera abandonado la regla fiscal a través de la cláusula de escape”. Explicó que el Presupuesto sin deuda crece casi 14%, “el PGN podría ser de $531 billones para el otro año, sería quitarle ley de financiamiento al PGN y que ese presupuesto sea mucho más cercano a la inflación que podría ser del 4,5% para el próximo año”.

Para Cecilia López, exministra de Agricultura, exdirectora de Planeación y excongresista, es sorprendente que se repita lo del año pasado al hacer que el PGN dependa de una reforma tributaria, “es un presupuesto que incrementa en 9%, cuando se requiere reducir el gasto, pero lo increíble es lo del año pasado al juntarlo con una tributaria”. Señaló que el gobierno tiene la experiencia del año pasado cuando la reforma tributaria de $12 billones se hundió y que ahora buscan impulsar una mucho más ambiciosa por $26 billones, “es tan inconsecuente, que en vez de ajustar, aumenta y en vez de tener ingresos manejables, se impulse una tributaria”.

De otro lado, dijo que si el Gobierno no quiere hacer ajustes y no pasará una tributaria, lo que viene es más deuda, “ya colocamos una tasa muy alta, pero la verdad es que vamos a crecer en deuda”.

Juan Sebastián Betancur, economista y director técnico del Comité Autónomo de la Regla Fiscal, manifestó que el Gobierno se comprometió hace un mes a un presupuesto austero y sin incrementos en términos reales, “por eso que ahora se presente un PGN con un incremento, es inconveniente”. Recordó que los elementos de planeación fiscal han sido coherentes, “tenemos una trayectoria de disciplina fiscal y discrepancias entre el MFMP y el PGN eran mínimas, pero eso ha cambiado desde el 2023”.

Manifestó que el MFMP dejó una impresión favorable porque se entendió como un documento transparente y, desdibujar rol del marco fiscal solo un mes después de su publicación es de la mayor importancia, “es crítico que no se cumpla, pero hay otros problemas, por ejemplo, 1 de cada 3 pesos de esfuerzo tributario se va a pago de la deuda. Más allá de la regla fiscal o una deuda más alta o baja, cuando eso pasa, hay menos espacio para invertir”

