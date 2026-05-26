Patrulla de la Policía fue atacada con explosivos en la vía Cúcuta - Pamplona. / Foto: Cortesía.

Norte de Santander

Un nuevo ataque terrorista se presentó a la altura del peaje Pamplonita, sobre la vía que comunica a Cúcuta con Pamplona, en Norte de Santander.

Una patrulla de la policía fue atacada con explosivos cuando se movilizaba a la altura de la vereda El Páramo, jurisdicción del municipio de Pamplonita.

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El hecho, según varios testigos, se presentó a las 8:55 de la mañana, sobre la vía que del peaje Pamplonita comunica hacia el municipio de Pamplona.

En esta acción resultaron heridos tres uniformados adscritos a la Policía de Tránsito y Transporte de Norte de Santander:

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La patrullera Karen Liceth Estrada Salazar.

El subintendente Edwin Guerrero Duarte.

El intendente jefe Johan Vásquez Castro.

De momento este corredor vial se encuentra cerrado, mientras las autoridades adelantan las investigaciones correspondientes.

Este es el tercer ataque registrado en esta zona. El primero se registró en diciembre del 2024, cuando una motocicleta cargada con explosivos fue activada en el lugar destruyendo la infraestructura en un 90%. Meses después uniformados de la policía de tránsito fueron atacados con ráfagas de fusil desde una de las montañas, en cercanía a este mismo peaje.