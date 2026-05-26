Inseguridad en Cúcuta genera preocupación entre empresarios y comerciantes

Cúcuta.

La ola de hechos violentos registrada en las últimas horas en distintos sectores del área metropolitana de Cúcuta comenzó a generar reacciones desde el sector empresarial.

La Cámara de Comercio de Cúcuta emitió este martes un pronunciamiento en el que expresó su preocupación por el deterioro de las condiciones de seguridad y sus efectos sobre la economía regional.

A través de un comunicado, el gremio señaló que la situación impacta directamente la confianza de ciudadanos, comerciantes e inversionistas, en un momento en el que la región busca fortalecer su crecimiento económico y atraer nuevas oportunidades de negocio.

La entidad sostuvo que la violencia no solo afecta la tranquilidad de la comunidad, sino que también pone en riesgo los esfuerzos que durante los últimos años han adelantado los sectores público y privado para impulsar el desarrollo del departamento.

“Consideramos que no puede existir desarrollo en donde gobierna el miedo”, señaló la Cámara de Comercio, que además hizo un llamado a las autoridades para que adopten medidas que permitan contener la escalada de inseguridad y judicializar a los responsables de estos hechos.

El gremio advirtió que la percepción de inseguridad puede afectar la competitividad de la región y convertirse en un obstáculo para la llegada de nuevas inversiones, la generación de empleo y la consolidación de proyectos empresariales.

El pronunciamiento se conoce después de varios hechos violentos reportados en el área metropolitana que dejaron tres muertos y tres heridos, uno de estos sucesos se presentó en un establecimiento comercial del barrio La Riviera, situación que ha llevado a distintos sectores económicos a solicitar mayores garantías de seguridad para el ejercicio de sus actividades y para la ciudadanía en general.