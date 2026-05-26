Autoridades adoptan medidas con miras a las elecciones presidenciales

Norte de Santander

Más de seis mil hombres de la fuerza pública en Norte de Santander están listos para brindar seguridad a los electores el próximo domingo en el desarrollo de las elecciones presidenciales.

Las autoridades han dispuesto de medidas especiales en los cuarenta municipios de la región para el desarrollo de los comicios.

Frente al gran reto electoral, en Cúcuta tres mil hombres de la policía nacional se han dispuesto en el área metropolitana incluidas sus zonas rurales para brindar la seguridad a la logística electoral, como también a los votantes y en general a las zonas habilitadas para ese fin.

En el departamento de Norte de Santander la policía nacional estará representada con más de cuatro mil hombres que estarán en las cabeceras municipales con diferentes especialidades para el desarrollo del debate.

En las próximos días, las autoridades realizaran el último simulacro para recepción de datos y ajustes a las medidas de seguridad con el fin de ultimar detalles para esa contienda electoral.