“Estoy seguro de que se aprobará en Congreso”: Benedetti descarta que Presupuesto salga por decreto

Congreso

Por alrededor de cuatro horas el presidente Gustavo Petro, junto a sus ministros de Interior y de Hacienda, Armando Benedetti y Germán Ávila, se reunió con senadores y representantes a la Cámara de las Comisiones Económicas del Congreso, ante el inicio de la discusión del Presupuesto General del 2026.

Aunque no asistieron los integrantes del Centro Democrático, Cambió Radical y un sector del Partido Conservador, el encuentro tenía como objetivo ambientar esta discusión y buscar garantizar que sí se apruebe en el Congreso y no se decrete, como pasó en el 2024.

#AEstaHora | En @Casa_Narino, el Presidente @PetroGustavo sostiene una reunión con las comisiones económicas del Congreso de la República. pic.twitter.com/95M02CieFT — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) August 20, 2025

“El Presupuesto va de la mano con una Reforma Tributaria que se pretende presentar al Congreso. Es ahí donde va a estar la discusión importante. Nosotros no queremos que a los colombianos se les graven más impuestos, se les maltrate más el bolsillo. Entonces, si el Presupuesto se aumenta pensando en que de la mano debe aprobarse una tributaria que afecta a los colombianos, no podremos ponernos de acuerdo”, declaró el representante liberal Silvio Carrasquilla previo al encuentro.

Por su parte, el ministro del Interior Armando Benedetti, una vez finalizado este encuentro, señaló que “lo que el presidente presentó es un Presupuesto con un monto de $26 billones más, para que sea una ley de financiamiento debido a que el país está en un déficit fiscal porque el expresidente Duque se endeudó en la época del COVID como ningún país lo hizo y se pagaron $70 billones en subsidios de gasolina”.

El jefe de la cartera política quiso enfatizar en que con este Presupuesto General y la anunciada Reforma Tributaria “lo que se está haciendo es arreglar las finanzas para el próximo gobierno, no para este. Luego, lo que se está haciendo es algo loable”.

Sin embargo, para la senadora Angélica Lozano, del Partido Verde, es todo lo contrario: “La realidad es que quieren poner impuestos por 26 billones de pesos, presentan un presupuesto inflado y le están dejando una bomba fiscal al próximo gobierno. No están raspando la olla, se llevaron la olla. Las cuentas no son claras. Fue una reunión muy tranquila, pero poco concreta”.

“Presentan un Presupuesto inflado y que le está dejando una bomba fiscal al próximo gobierno. No están raspando la olla, se llevaron la olla”: la senadora Angélica Lozano (@AngelicaLozanoC) criticó la propuesta de reforma tributaria o ley de financiamiento que también prepara el… pic.twitter.com/OK1afhODB1 — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) August 20, 2025

Lozano anticipó, además, que no vio al Gobierno con intención de ceder en el monto de $557 billones del Presupuesto: “Varios congresistas mencionaron muy por las buenas que si habría posibilidad de bajar el monto, pero el Gobierno no muestra señales de disposición y tampoco reconoce que el 17 de junio dijo otra cosa: hace un año presentaba un marco fiscal y luego el Presupuesto completamente descuadrado”.

La senadora cuestionó que se trata de “un Presupuesto inflado que llama a $240 billones de deuda nueva, que presenta una tributaria, la más grande en un siglo, por 26 billones de pesos, el último año de gobierno”. Sobre esto último, añadió la congresista que “le recordé al presidente que eso hizo Duque, presentó una tributaria el último año de gobierno y claramente no se aprobó, además de tumbar al ministro, pero no mencionaron o no dieron señas de modificar el monto... Advirtió que recortaría concesiones viales”.

“El Gobierno no muestra señales de disposición” para bajar el monto del Presupuesto del 2026, que actualmente está por $557 billones, aseguró la senadora Angélica Lozano (@AngelicaLozanoC) tras la reunión que sostuvieron congresistas de las Comisiones Económicas del Congreso con… pic.twitter.com/Fro8gIv4iH — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) August 20, 2025

Benedetti respondió a estas críticas, negando que el Presupuesto esté inflado: “No, para absolutamente nada. Lo que se está tratando es de que haya una inversión social y que se recojan unos recursos, $26 billones, para que se lo gaste el próximo gobierno. No este”.

Sobre el futuro de este proyecto dijo el ministro que “no creo que el Congreso esté dispuesto a que eso pase (que el Presupuesto se decrete). Creo que el Congreso el año pasado cometió un error que todavía le duele y no creo que lo vaya a volver a cometer”.

“Lo que se está haciendo es arreglar las finanzas para el próximo gobierno, no para este”, aseguró el ministro del Interior, Armando Benedetti (@AABenedetti), sobre el Presupuesto General del 2026, que negó que esté dispuesto inflado.



El funcionario dijo no creer que el Congreso… pic.twitter.com/KomSqbwMMA — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) August 20, 2025

Eso sí, aunque aseveró que “la oposición es minoría” y que en el Gobierno “somos optimistas”, dijo también que “para hacer cuentas matemáticas todavía no se puede alzar las manos, pero el partidor es bastante optimista”. No en vano, sentenció que “estoy seguro de que se va a aprobar en el Congreso. No se vuelven a equivocar en negar el Presupuesto”.