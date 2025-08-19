Licores y tabaco serían gravados con nueva reforma tributaria que busca recaudar $ 26.3 billones

El Gobierno nacional mantiene su compromiso con la presentación al Congreso de una Ley de Financiamiento que busca recaudar $26.3 billones para el presupuesto del año 2026.

Durante la presentación del presupuesto, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, aseguró que los productos básicos de la canasta familiar no serán afectados por la reforma tributaria.

No obstante, Ávila destacó que el eje central de la Ley de Financiamiento será una revisión integral de los beneficios tributarios relacionados con el IVA, especialmente aquellos aplicados al consumo de bienes y servicios que en su mayoría utilizan las personas con mayores ingresos.

Otro aspecto clave de la propuesta será gravar el consumo de licor y tabaco, debido a las externalidades negativas que generan para la sociedad.

Además, se planteará una mayor progresividad en los impuestos sobre la renta y el patrimonio, así como el fortalecimiento de los esquemas de tributación del impuesto al carbono, el impuesto al consumo y los llamados impuestos saludables.

Con estas medidas, el Gobierno busca equilibrar la carga tributaria y lograr una financiación sostenible para el presupuesto nacional del próximo año.