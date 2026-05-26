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26 may 2026 Actualizado 14:11

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Cúcuta

Megacolegio La Gabarra fue grafiteado por presuntos integrantes de las disidencias de las FARC

Dos computadores portátiles fueron hurtados de la institución educativa.

Megacolegio La Gabarra fue grafiteado por presuntos integrantes de las disidencias de las FARC. / Foto: Cortesía.

Megacolegio La Gabarra fue grafiteado por presuntos integrantes de las disidencias de las FARC. / Foto: Cortesía.

Megacolegio La Gabarra fue grafiteado por presuntos integrantes de las disidencias de las FARC. / Foto: Cortesía.
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Catatumbo

La mañana de este martes 26 de mayo, la comunidad educativa del Megacolegio La Gabarra denunció que la institución fue vandalizada, presuntamente por integrantes de las disidencias de las FARC.

Megacolegio La Gabarra. / Foto: Cortesía comunidad.

Megacolegio La Gabarra. / Foto: Cortesía comunidad.

Megacolegio La Gabarra. / Foto: Cortesía comunidad.

Megacolegio La Gabarra. / Foto: Cortesía comunidad.

“Al llegar al colegio los profesores y nuestros hijos se encuentran con estas imágenes, incluso robándose dos computadores. Ya ha pasado en varias ocasiones y prácticamente sigue pasando", denunció un habitante de la zona.

Esta persona hizo un llamado a todos los tibuyanos, “como comunidad debemos de estar más pendientes, de cuidar, de respetar, porque es la segunda casa de nuestros hijos”.

Adicional, pidió a “cualquier persona que se haya dado cuenta, cualquier persona que haya visto algo, por favor informar”.

Jenny Márquez

Jenny Márquez

Comunicadora Social, egresada de la Universidad Francisco de Paula Santander. Con experiencia en el...

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