Alcalde de Pamplona lamenta atentado contra policía de carreteras

Norte de Santander

Las autoridades en el municipio de Pamplona rechazaron el ataque que se presentó contra una patrulla de la policía de carrreteras en la vía que de Cúcuta, conduce al municipio de Pamplona.

El alcalde de la población Klauss Faber dijo a Caracol Radio que “lamentamos y rechazamos estos actos que atentan contra nuestra fuerza pública y que lamentablemente afectan la movilidad en esta vía nacional”.

El funcionario expresó su solidaridad con la Policía Nacional y ofreció su apoyo irrestricto a las autoridades con miras a garantizar la seguridad vial y además el control sobre esta vía nacional.

El mandatario explicó que los tres uniformados que resultaron heridos, una patrullera y dos patrulleros fueron trasladados inicialmente al hospital San Juan de Dios, del municipio del Pamplona.

Las autoridades atribuyeron el hecho al Ejercito de Liberación Nacional, ELN, que delinque en el oriente del país.