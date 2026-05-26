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26 may 2026 Actualizado 15:24

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Alcalde de Pamplona lamenta atentado contra policía de carreteras

Autoridades atribuyen el hecho al ELN

Alcalde de Pamplona Klaus Faber / Foto Redes Sociales

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Norte de Santander

Las autoridades en el municipio de Pamplona rechazaron el ataque que se presentó contra una patrulla de la policía de carrreteras en la vía que de Cúcuta, conduce al municipio de Pamplona.

El alcalde de la población Klauss Faber dijo a Caracol Radio que “lamentamos y rechazamos estos actos que atentan contra nuestra fuerza pública y que lamentablemente afectan la movilidad en esta vía nacional”.

El funcionario expresó su solidaridad con la Policía Nacional y ofreció su apoyo irrestricto a las autoridades con miras a garantizar la seguridad vial y además el control sobre esta vía nacional.

El mandatario explicó que los tres uniformados que resultaron heridos, una patrullera y dos patrulleros fueron trasladados inicialmente al hospital San Juan de Dios, del municipio del Pamplona.

Las autoridades atribuyeron el hecho al Ejercito de Liberación Nacional, ELN, que delinque en el oriente del país.

Esmeralda Rojas Ortega

Esmeralda Rojas Ortega

Directora del Servicio Informativo Caracol Norte de Santander-Cúcuta. Comunicadora Social Periodista,...

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