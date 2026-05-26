Lideres comunales preocupados por ola de homicidios
Reclaman mayor reacción de la policía metropolitana
Cúcuta
La racha de homicidios que vivió la ciudad de Cúcuta en las últimas horas ha generado la preocupación de los líderes comunales y de la ciudadanía ante la ola de violencia desatada en esta capital.
Las comunas 1, 5,6 y 7 han sido las más afectadas por los hechos que se han venido presentando por la incursión de sicarios que irrumpen en viviendas, establecimientos a cualquier hora del día.
La dirigencia comunal se ha manifestado llamando la atención de las autoridades para que redoblen sus esfuerzos y logren controlar los ataques que están generando entre organizaciones delincuenciales.
Uno de los líderes que se manifestó en Caracol Radio y pidió reserva de su identidad dijo que “lamentablemente estamos ante un incremento de acciones generadas por hombres en moto que atacan a cualquier hora del día. En los barrios no hay presencia policial, reacción, perdimos ese enlace que teníamos con los Distritos y estamos ante sálvese quien pueda”.
Otro advirtió que “esto cada día se complica más, no queremos estadísticas, cifras, nos gustaría sentirnos seguros y no atacados por las amenazas, los sicarios que están a la orden del día”.
Las autoridades advierten que a través de las unidades de policía judicial y en actos urgentes están tratando de establecer los móviles que rodearon los cinco ataques de sicarios que se presentaron en las últimas horas y que dejaron tres muertos y tres heridos.
Esmeralda Rojas Ortega
Directora del Servicio Informativo Caracol Norte de Santander-Cúcuta. Comunicadora Social Periodista,...