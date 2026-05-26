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26 may 2026 Actualizado 15:13

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Lideres comunales preocupados por ola de homicidios

Reclaman mayor reacción de la policía metropolitana

Cinco ataques de sicarios se presentaron en las últimas horas en Cúcuta / foto Archivo

Cinco ataques de sicarios se presentaron en las últimas horas en Cúcuta / foto Archivo(Colprensa)

Cinco ataques de sicarios se presentaron en las últimas horas en Cúcuta / foto Archivo
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Cúcuta

La racha de homicidios que vivió la ciudad de Cúcuta en las últimas horas ha generado la preocupación de los líderes comunales y de la ciudadanía ante la ola de violencia desatada en esta capital.

Las comunas 1, 5,6 y 7 han sido las más afectadas por los hechos que se han venido presentando por la incursión de sicarios que irrumpen en viviendas, establecimientos a cualquier hora del día.

La dirigencia comunal se ha manifestado llamando la atención de las autoridades para que redoblen sus esfuerzos y logren controlar los ataques que están generando entre organizaciones delincuenciales.

Uno de los líderes que se manifestó en Caracol Radio y pidió reserva de su identidad dijo que “lamentablemente estamos ante un incremento de acciones generadas por hombres en moto que atacan a cualquier hora del día. En los barrios no hay presencia policial, reacción, perdimos ese enlace que teníamos con los Distritos y estamos ante sálvese quien pueda”.

Otro advirtió que “esto cada día se complica más, no queremos estadísticas, cifras, nos gustaría sentirnos seguros y no atacados por las amenazas, los sicarios que están a la orden del día”.

Las autoridades advierten que a través de las unidades de policía judicial y en actos urgentes están tratando de establecer los móviles que rodearon los cinco ataques de sicarios que se presentaron en las últimas horas y que dejaron tres muertos y tres heridos.

Esmeralda Rojas Ortega

Esmeralda Rojas Ortega

Directora del Servicio Informativo Caracol Norte de Santander-Cúcuta. Comunicadora Social Periodista,...

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