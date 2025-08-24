“No podemos patear al sector empresarial, es la fórmula que necesita un país”: alcalde Char

En el marco de la inauguración de la Institución Educativa Distrital Evelyn Abuchaibe de Daes, el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, aprovechó su discurso para al cuestionar el trato que se le ha dado al sector privado, empresarial y emprendedor en el país.

“Lo que pasa en Barranquilla, sector privado y sector público, debería pasar en toda Colombia”, afirmó el mandatario, destacando el trabajo articulado que ha permitido el desarrollo de proyectos educativos, sociales y de infraestructura en la ciudad.

La alianza público-privada como motor del desarrollo

Para el mandatario de la ciudad, el éxito de Barranquilla radica en una visión de alianzas público-privadas que reconoce el valor estratégico del sector empresarial como motor de desarrollo.

“Cuánto yo soñaría que esto que está pasando aquí en Barranquilla con Tecnoglass pasara en otros lados de Colombia y no estuviéramos pateando al sector privado, pateando al sector emprendedor, pateando al sector empresarial, cuando son de verdad la fórmula que necesita una ciudad y un país para salir adelante”, sostuvo el mandatario de los barranquilleros.

Char defendió el modelo que se ha consolidado en Barranquilla, donde empresas como Tecnoglass han sido aliadas claves en proyectos educativos como el colegio inaugurado este fin de semana en el corregimiento de La Playa, una obra que beneficiará a más de 800 estudiantes.

“Por eso Barranquilla está a otro nivel”, concluyó el alcalde, reforzando la idea de que el progreso es posible cuando hay sinergia entre los sectores público y privado.