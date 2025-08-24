IED Evelyn Abuchaibe de Daes: la institución que cambiará el futuro de 800 niños en Barranquilla

El corregimiento La Playa, en Barranquilla, ya cuenta con una institución educativa pública de primer nivel. La mañana de este domingo fue inaugurada la Institución Educativa Distrital Evelyn Abuchaibe de Daes, un moderno colegio construido gracias a una alianza entre la Fundación Tecnoglass ES y la Alcaldía de Barranquilla, que beneficiará a 800 estudiantes del sector.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

La obra se convierte en un hito educativo para la ciudad, no solo por su infraestructura, sino por su enfoque académico. El plantel adopta un modelo trilingüe —español, inglés y programación— y un sistema pedagógico basado en la metodología STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas), buscando preparar a los estudiantes para los retos del mundo actual.

Infraestructura con tecnología y accesibilidad

Con una extensión de 5.600 m², el colegio cuenta con 19 aulas equipadas con pantallas inteligentes, laboratorio, sala de tecnología, biblioteca, taller creativo, tableros digitales, comedor escolar, zonas verdes, una cancha múltiple y un parque para educación preescolar. Todo ha sido diseñado con accesibilidad universal, incluyendo rampas y señalización adaptada.

Christian Daes, COO de Tecnoglass, destacó la apuesta por una formación de calidad: “Este colegio refleja nuestra convicción de que la educación es la mejor inversión para el futuro. Queremos que aquí se formen generaciones de jóvenes con sueños grandes, preparados en ciencias y tecnología”.

Un homenaje con impacto social

La institución lleva el nombre de Evelyn Abuchaibe de Daes, madre de los fundadores de Tecnoglass, como reconocimiento a su legado y valores.

LEA TAMBIÉN: Atención: varios sectores estarán sin luz este domingo en Barranquilla y municipios del Atlántico

Para José Manuel Daes, CEO de la compañía, la apertura del colegio representa más que una obra física: “Es un sueño cumplido y un homenaje. Saber que los niños y jóvenes de La Playa, que antes no contaban con un colegio en su barrio, ahora tienen un espacio digno para aprender, es una alegría inmensa”.

Mientras tanto, el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, también celebró la entrega.

“Hoy inauguramos, en compañía de la Fundación Tecnoglass, la IED Evelyn Abuchaibe de Daes en La Playa, un colegio público de primer nivel (…) pensado para brindar una formación trilingüe con tecnología interactiva”, escribió.

Ejecución en tiempo récord

El proyecto fue ejecutado en apenas siete meses, mostrando cómo la articulación entre sector privado, comunidad y gobierno puede dar frutos concretos. La Fundación Tecnoglass ES entregó oficialmente la obra a la Alcaldía como símbolo de cooperación y transformación social.