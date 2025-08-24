“Mi presencia en el Pacto Histórico no está garantizada”: Daniel Quintero sobre elecciones de 2026

Colombia

El exalcalde de Medellín y precandidato presidencial, Daniel Quintero, afirmó desde su cuenta de X que su presencia en el Pacto Histórico “no está garantizada” para las próximas elecciones de 2026.

Mi presencia en el Pacto Histórico no está garantizada. El Pacto Histórico ha sido tomada por una izquierda miope y sectaria que prefiere que la derecha gane la presidencia y el país se llene de sangre, que abrir espacios a quienes hemos luchado contra las mafias desde las… — Daniel Quintero 🇨🇴 (@QuinteroCalle) August 24, 2025

Según dijo el precandidato, “el Pacto Histórico ha sido tomada por una izquierda miope y sectaria que prefiere que la derecha gane la presidencia y el país se llene de sangre, que abrir espacios a quienes hemos luchado contra las mafias desde las regiones y venimos creciendo hasta convertirnos en una opción de poder”.

De acuerdo con Quintero, varios de los precandidatos del Pacto han sido excluidos de la consulta interna que se llevará a cabo el próximo 26 de octubre para elegir a un candidato único que los represente luego en las consultas de marzo.

De hecho, menciona además el exalcalde de Medellín que esa izquierda “de roscas, el Soviet del Parkway, se ha dedicado además a amplificar las estrategias de #LawFare estructuradas por la derecha para sacarme del camino a la Presidencia”.

Agregó el precandidato en su mensaje que “no se diferencian en nada”, refiriéndose a los sectores de izquierda y derecha, e insiste en que “a esa izquierda rosquera y sectaria también la vamos resetear: desde adentro o desde afuera”.