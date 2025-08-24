María Fernanda Cabal: “Me complace que Maduro no duerma”

En una visita a Barranquilla, la precandidata presidencial del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, se pronunció sobre el impacto del crimen organizado en América Latina y respaldó la reciente ofensiva internacional contra el narcotráfico.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

“Me complace que Maduro no duerma porque ahora va a estar desconfiando de sus alfiles más cercanos. Su cabeza pesa 50 millones de dólares”, dijo, al referirse a la presión que enfrenta el mandatario venezolano por parte de Estados Unidos.

Más información Centro Democrático confirma que padre de Miguel Uribe Turbay será precandidato presidencial

Al ser consultada sobre la operación de ese país contra el Cartel de los Soles y otras bandas criminales, Cabal respondió:

“Se les volvió un desafío para la estabilidad de los Estados Unidos. Hasta el Tren de Aragua les llegó al corazón de Nueva York”, expresó.

Extorsión y crimen en Barranquilla: “Es insoportable”

La precandidata María Fernanda Cabal elogió en su visita el desarrollo de la capital del Atlántico, pero también advirtió sobre el crecimiento de la extorsión.

Más información Fiscalía envió a la cárcel a los dos presuntos responsables del atentado con explosivos en Cali

“Esta ciudad goza de una administración que le ha dado prosperidad. Ustedes son los que más crecen. Pero el fenómeno de la extorsión es insoportable. Y todo eso es producto del narcotráfico que trae todos los males de este país”, afirmó.

Alerta en el Valle del Cauca: “Eso es insoportable”

La senadora también alertó sobre la expansión del narcotráfico en municipios cercanos a Cali, ciudad en la que recientemente ocurrió un atentado.

“En el Valle del Cauca, estamos rodeados. A 10 minutos de Cali está Jamundí: 3.000 hectáreas de coca. Eso es insoportable. En el corazón del Valle del Cauca está Tuluá. A la gente la asesinan por no pedir permiso para vender en el abasto del pueblo. ¿Por qué? Por la coca”, denunció.