Interceptaciones vinculan al hermano de Iván Mordisco con asesinato de un desmovilizado

Interceptaciones de la Fiscalía vinculan al hermano de Iván Mordisco con el asesinato desmovilizado

Luis Fernando Vera Fernández, alias ‘Mono Luis’, fue enviado a la cárcel como el presunto responsable del crimen de un desmovilizado de las extintas Farc–EP, perpetrado en la vereda Curiche, en El Peñón, Cundinamarca.

Se trata del homicidio de Israel Bello Cortés, conocido como ‘Pariente’, ocurrido el 9 de julio.

¿Por qué capturaron al hermano de Iván Mordisco?

El hermano del jefe guerrillero Néstor Gregorio Vera Fernández, alias ‘Iván Mordisco’, presuntamente disparó en tres ocasiones contra la víctima, causándole la muerte. Dejó el cuerpo abandonado en una zona boscosa, donde fue encontrado por las autoridades.

Otras noticias: Reaparece alias Iván Mordisco con dura carta al presidente Petro tras la captura de su hermano

Así lo pudo establecer la Fiscalía mediante interceptaciones telefónicas en las que reconocería su autoría en el ataque.

“Maté a ‘Pariente’”: audios que delatan al hermano de Iván Mordisco

“Recójame por ahí que maté a ‘Pariente’. No sé dónde (...) se me trabó la h***ta”, dice alias el Mono en comunicación con uno de sus hermanos. Esa llamada fue interceptada el 9 de julio.

El ente investigador le venía haciendo seguimiento desde antes, en una llamada del 6, dos días antes del crimen: “Luis Vera estaba buscando comprar un arma y comprar municiones antes que se desarrollara el homicidio del señor Israel. Es preparado todo el camino para, no de manera fortuita, matar precisamente a Israel Bello".

Más información: Captura de alias ‘Mono Luis’ no implica presencia de disidencias Farc en Cundinamarca: Gobernador

Se comunica el 6 de junio del 2025 con una tercera persona, hablan de marcas de zapatos, pero posteriormente se les olvida que tienen que tratar de tener cautela, porque pueden estar siendo interceptadas sus comunicaciones y se les sale que está buscando una escopeta”: narró la fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales que asumió el proceso.

Luis Fernando Vera Fernández responde por los delitos de homicidio y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes y municiones.