Cali

La Fiscalía imputó a los dos presuntos responsables del atentado con explosivos en Cali

Fiscalía imputó a Walter Esteban Yonda Ipía y Carlos Steven Obando Aguirre, señalados integrantes de la estructura “Jaime Martínez” de las disidencias de ‘Iván Mordisco’

Vanessa Royero

Cali, Valle del Cauca

La Fiscalía imputó a Walter Esteban Yonda Ipía y Carlos Steven Obando Aguirre como presuntos responsables de múltiples delitos, entre ellos homicidio agravado en persona protegida, tentativa de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado y fabricación, tráfico y porte de armas y explosivos de uso restringido.

Según las investigaciones, ambos estarían vinculados a la estructura Jaime Martínez de las disidencias de las Farc.

“Entonces que desde ese punto de vista pues lógicamente se entra a determinar que estas personas sí pertenecen a un grupo de delincuencia, a una GAOR”, mencionó el fiscal del caso.

La explosión dejó un saldo de seis personas muertas y más de 60 heridas, generando conmoción en la capital vallecaucana.

