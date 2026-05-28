Fiscalía imputará a Carlos Mattos por sus salidas clandestinas de La Picota el 4 de junio

Carlos Mattos ofreció camionetas a la Fiscalía y al INPEC para que le cierren una investigación penal

Justicia

La Fiscalía General de la Nación imputará cargos al empresario Carlos Mattos por sus salidas clandestinas de la cárcel La Picota, en hechos ocurridos en marzo de 2022.

La audiencia se realizará el 4 de junio a las 9:00 de la mañana ante un juez Penal Municipal con Función de Control de Garantías.

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Mattos, condenado por un macrocaso de corrupción judicial denominado Hyundai, ahora responderá por los delitos de peculado por uso y prevaricato por omisión.

La imputación se dio luego de que, el pasado miércoles 18 de febrero, el juez 42 Penal Municipal con Función de Control de Garantías hubiese rechazado el principio de oportunidad que Mattos había negociado con la Fiscalía, con el que planteaba, como reparación integral, entregar dos vehículos y cerrar el proceso.

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Mattos, quien fue condenado por dos sobornos en lo que se denominó el escándalo de corrupción judicial Hyundai, estuvo nuevamente en el centro del huracán al ser descubierto saliendo de su lugar de reclusión para cumplir diversas diligencias en su oficina y asistir a citas médicas.Todo eso ocurrió a principios del mes de marzo de 2022, hace cuatro años.

¿Qué ofreció Carlos Mattos en el principio de oportunidad que rechazaron?

La Unidad Investigativa de Caracol Radio reveló los detalles del principio de oportunidad de Mattos y la Fiscalía.

A cambio de que la Fiscalía renunciara a la persecución penal y no lo judicializara, Mattos se había comprometido a “donar” dos carros marca Hyundai, uno al ente acusador y otro al INPEC, y así se evitaría un proceso que, en caso de llegar a juicio, podría exponerlo a una pena de hasta seis años de prisión e incluso terminar de nuevo en la cárcel. Problema resuelto.

“El señor Carlos José Mattos Barrero realiza la donación de un vehículo bajo el pedido del cliente y de reparación integral, ambos con fecha del 11 de noviembre de 2025, los cuales serán puestos a disposición para labores de custodia, logística y transporte de personas privadas de la libertad”, expuso la fiscal Aida Moreno en audiencia.

Carlos Mattos quedó en libertad

La juez sexta de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Barranquilla, Carmen Luisa Terán Suárez, le concedió la libertad a Carlos José Mattos Barrero, condenado por el escándalo de corrupción judicial Hyundai.

La juez que adoptó la decisión es la misma que le otorgó la libertad a Jorge Luis Alfonso López, alias ‘Gatico’, hijo de la fallecida Enilce López, alias la Gata.

Fuentes cercanas al caso confirmaron que el beneficio le fue otorgado a Mattos Barrero luego de renunciar al recurso extraordinario de casación en las dos condenas impuestas en su contra, tras ser hallado culpable de sobornar a dos jueces de la República para obtener medidas cautelares favorables en un litigio contra la marca coreana Hyundai.

Además, se conoció que Mattos Barrero cumplió con las tres quintas partes de las condenas y solicitó la acumulación de las mismas.

El empresario también logró redimir parte de la pena mediante estudio y trabajo, así como con la publicación de un libro.

No obstante, permanecía en detención domiciliaria desde febrero de 2023, cuando un juzgado le concedió ese beneficio debido a las múltiples enfermedades que le habían sido diagnosticadas.

Condenas

Primer Caso

Mattos Barrero fue hallado culpable por sobornar con 100 millones de pesos a la jueza 16 civil de Bogotá, Ligia del Carmen Hernández, para que dejara en firme las medidas cautelares que finalmente le permitieron continuar comercializando vehículos de la marca Hyundai en el país.

Segundo caso

La Fiscalía General de la Nación logró probar en juicio que el exjuez sexto civil municipal de Bogotá, Reinaldo Huertas, por haber recibido el soborno de 700 millones de pesos a cambio de expedir medidas cautelares para beneficiar al expresidente de Hyundai en Colombia, Carlos Mattos.

Huertas fue hallado culpable de los delitos de utilización ilícita de redes de comunicaciones, acceso abusivo a un sistema informático y daño informático en calidad de determinador y el delito de cohecho en calidad de autor directo.

Según la Fiscalía, el exjuez expidió medidas cautelares en el año 2016 con las que Mattos, logró seguir vendiendo vehículos de la marca Hyundai en Colombia.

Durante la etapa de juicio, se demostró con pruebas contundentes no solamente el pago de las coimas sino también el favorecimiento que brindó a cambio de ellas a Mattos.