Policía captura a alias ‘Garrote’, cabecilla de brazo armado de las disidencias de ‘Iván Mordisco’

El director de la Policía Nacional, el mayor general Carlos Fernando Triana, confirmó este sábado, 23 de agosto, la captura de Andrés Fabián Durán, alias ‘Garrote’, quien se reporta es cabecilla del grupo ‘Armando Ríos’ de las disidencias de alias ‘Iván Mordisco’.

El operativo en el que cayó el criminal se presentó en el municipio de Calamar, departamento de Guaviare, al suroriente del país.

De acuerdo con la Policía, ‘Garrote’ sería el responsable de la activación de una moto bomba al paso de una patrulla del Ejército Nacional en este municipio de Colombia. Seis militares y tres heridos resultaron heridos en este incidente, ocurrido en julio.

El mayor Triana calificó esta captura como “otro golpe a las disidencias de ‘Iván Mordisco’”, después de la captura de su hermano, alias ‘Mono Luis’, quien fue enviado a la cárcel.

En coordinación con el Ejército Nacional, la Policía capturó “en desarrollo de la ofensiva contra el multicrimen y el delito” a alias ‘Garrote’, cabecilla de un brazo armado de las disidencias de ‘Iván Mordisco’.

La Policía le atribuye los siguientes delitos a ‘Garrote’: homicidio, tentativa de homicidio, fabricación y tráfico de armas, municiones y explosivos, concierto para delinquir agravado.

De acuerdo con el mayor de la Policía, Carlos Fernando Triana, el hombre capturado tendría más de cinco años de historial criminal y, al momento de su captura, tenía en su poder una motocicleta reportada como hurtada.

Este acontecimiento viene después de que el hermano de ‘Iván Mordisco’, alias ‘Mono Luis’ fuese enviado a la cárcel, siguiendo su captura, que también se produjo en las últimas horas. La Fiscalía le imputa los delitos de homicidio y porte ilegal de armas.