Juez dictó cárcel contra alias ‘Mono Luis’, hermano del disidente Farc alias ‘Iván Mordisco’

La tarde de este 23 de agosto, una juez de control de garantías dictó medida de aseguramiento en centro carcelario contra Luis Hernando Vera Fernández, alias Mono Luis, delincuente con mas de 11 años de trayectoria delictiva y quien jugó un papel determinante en la consolidación de redes del narcotráfico.

Tras su captura en la vereda Curiche del municipio de El Peñón, Cundinamarca, la Fiscalía le imputó los delitos de homicidio y porte ilegal de armas o municiones de uso privativo de las fuerzas armadas.

Pidió que fuera enviado a prisión advirtiendo riesgo de fuga en complicidad con su hermano el jefe guerrillero Néstor Gregorio Vera Fernández, alias ‘Iván Mordico’.

“Yo ni hice una búsqueda selectiva para establecer si puede salir del país, porque no necesariamente puede salir por vía aérea, sino que lo puede hacer de forma terrestre, si su hermano le adecua una ruta específica para la fuga”, advirtió la fiscal que asumió el proceso.

La juez consideró “necesaria, proporcional y razonable la medida de aseguramiento en detención preventiva preventiva en establecimiento de reclusión, conforme a los artículos 307 y siguientes del Código de Procedimiento Penal”.