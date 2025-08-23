Orden Público

Hermano de Iván Mordisco, alias ‘Mono Luis’, fue capturado por la Policía

El presidente Petro anunció la captura de Luis Vera Fernández, señalado coordinador de narcotráfico y finanzas de las disidencias FARC.

Presidente Petro reportó la captura del hermano de Iván Mordisco. Foto: Policía Nacional

Presidente Petro reportó la captura del hermano de Iván Mordisco. Foto: Policía Nacional

Colombia

A través de su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro anunció la captura del hermano de Iván Mordisco, Luis Vera Fernández, conocido con el alias de ‘Mono Luis’ y señalado de ser el coordinador de narcotráfico y finanzas de las disidencias que lidera su hermano.

De acuerdo con la información que suministró el jefe de Estado, ‘Mono Luis’ fue capturado en un operativo que llevó a cabo la Policía Nacional en el departamento de Cundinamarca: “Capturado hermano de Iván Mordisco, en el Peñón, Cundinamarca: Luis Hernádo Vera Fernández”.

Esta captura se produce un día después de que el país viviera un atentado contra población civil en la ciudad de Cali y un ataque a un helicóptero de la Policía en Amalfi, Antioquia, que acabó con la vida de uniformados de la institución.

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad