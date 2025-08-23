Hermano de Iván Mordisco, alias ‘Mono Luis’, fue capturado por la Policía

Colombia

A través de su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro anunció la captura del hermano de Iván Mordisco, Luis Vera Fernández, conocido con el alias de ‘Mono Luis’ y señalado de ser el coordinador de narcotráfico y finanzas de las disidencias que lidera su hermano.

De acuerdo con la información que suministró el jefe de Estado, ‘Mono Luis’ fue capturado en un operativo que llevó a cabo la Policía Nacional en el departamento de Cundinamarca: “Capturado hermano de Iván Mordisco, en el Peñón, Cundinamarca: Luis Hernádo Vera Fernández”.

Esta captura se produce un día después de que el país viviera un atentado contra población civil en la ciudad de Cali y un ataque a un helicóptero de la Policía en Amalfi, Antioquia, que acabó con la vida de uniformados de la institución.