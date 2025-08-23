Captura de alias ‘Mono Luis’ no implica presencia de disidencias Farc en Cundinamarca: Gobernador

Cundinamarca

Ante la captura de Luis Hernando Vera alias ‘Mono Luis’ , hermano del principal cabecilla de las disidencia de las Farc, ‘Iván Mordisco´, en la vereda de Curiche en Cundinamarca, el gobernador Jorge Emilio Rey aseguró que no hay presencia de este grupo armado ilegal en el departamento.

“A la fecha NO existe evidencia relacionada con la presencia de alias ‘Mono Luis’ en Cundinamarca con operaciones o actividades de disidencias en nuestro departamento”, indicó el mandatario, según conoció los reportes de inteligencia.

Aún así, Rey pidió a la fuerza pública, tanto a la Policía de Cundinamarca, a la Sijin y a la Décima Tercera Brigada del Ejército redoblar los esfuerzos para que el departamento continúe libre de grupos armados ilegales.

Asimismo, el gobernador agradeció a las autoridades que lograron esta importante captura para el país.