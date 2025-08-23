Reaparece alias Iván Mordisco con dura carta al presidente Petro tras la captura de su hermano

La tarde de este sábado 23 de agosto, reapareció Néstor Gregorio Vera Fernández, alias ‘Iván Mordico’ tras la captura de su hermano Luis Hernando Vera Fernández, alias ‘Mono Luis’.

Iván Mordisco cuestiona la captura de su hermano y la Paz Total

En una carta pública al presidente Gustavo Petro, señala: “no me sorprende que su gobierno y el estado criminal y narco paramilitar colombiano se ensañen contra las familias de guerrilleros, no es solo mi caso, es el de muchos”.

Y agrega: “no invoco a nadie a la protección de mi familia, será usted Gustavo Petro el responsable de que vivan o mueran, colocándolos como botines de guerra; que poco conoce usted de revolución, los revolucionarios no luchamos por la familia, luchamos y entregamos la vida por la liberación de los pueblos y en esta lucha se triunfa o se muere. Su despotismo y arrogancia llevará a Colombia a otras décadas de lucha armada por la paz con justicia social".

Otras noticias: Hermano de Iván Mordisco, alias ‘Mono Luis’, fue capturado por la Policía

También cuestiona la ‘Paz Total’: “usted pretendió llevarnos a la rendición en la mesa de diálogo, que no fue una mesa de diálogo, hoy es más que claro, que fue una estrategia de guerra a la que nos convocó”.

Otras noticias: Alias ‘Iván Mordisco’, EMC y más posibles responsables de ataques en Cali y Amalfi: Análisis

Paralelamente, el jefe guerrillero también compara los Gobierno de Gustavo Petro y Álvaro Uribe: “la bajeza a la que ha llegado Gustavo Petro Urrego, nos recuerda las épocas de los periodos de gobierno del paramilitar Álvaro Uribe Vélez, los más de 6.000 campesinos asesinados y otros miles secuestrados en las mazmorras del estado, crímenes de guerra, hoy maquillados como falsos positivos a los que Gustavo Petro a condenado en sus fantásticos discursos del cambio”.