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28 may 2026 Actualizado 17:46

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Internacional

Presunto miembro de Hamás es detenido en Dinamarca por tráfico de armas, según gobierno alemán

La fiscalía le atribuye haber entregado cinco pistolas con la correspondiente munición a Abed Al G., que a su vez se las entregó a Mohammed A. (ambos arrestados en 2025), el cual debía transportarlas posteriormente a Viena.

Imagen de referencia. Hombre capturado: Getty Images / Bandera de Dinamarca: Getty Images.

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EFE

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Un ciudadano danés, presunto miembro del grupo islamista palestino Hamás, fue detenido este miércoles en Dinamarca en virtud de una orden alemana, comunicó este jueves la fiscalía general germana, que le atribuye haber participado en una red de adquisición de armamento.

El detenido, identificado tan solo como Yousif C., fue arrestado en las inmediaciones de Copenhague, según el comunicado, y una vez sea entregado a Alemania, deberá comparecer ante el juez de instrucción del Tribunal Federal de Justicia del Estado centroeuropeo.

¿Por qué el hombre contaba con orden de captura por parte del gobierno alemán?

El hombre es sospechoso de pertenencia a una organización terrorista extranjera, de preparación de un acto violento grave peligroso para el Estado y de infracciones contra la ley de armamento.

La fiscalía alemana cree que Yousif C. estuvo implicado en una red de supuestos miembros de Hamás en suelo europeo, de los que varios han sido ya detenidos, y que se dedicaban presuntamente a adquirir y a ocultar armamento para cometer ataques en un futuro.

En concreto, la fiscalía le atribuye haber entregado cinco pistolas con la correspondiente munición a Abed Al G., que a su vez se las entregó a Mohammed A. —ambos arrestados en 2025—, el cual debía transportarlas posteriormente a Viena.

El objetivo último era supuestamente cometer atentados mortales contra instalaciones israelíes o judías en suelo europeo.

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