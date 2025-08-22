Fiscalía acusa a dos hombres por homicidio y tortura de Sara Millerey en Bello

La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente a Juan Camilo Muñoz Gaviria, alias Teta o Teté, y a Juan David Echavarría Zapata, alias Chuky, como presuntos responsables del homicidio y actos de tortura contra Sara Millerey González Borja, mujer trans asesinada el pasado 4 de abril en el municipio de Bello, Antioquia.

De acuerdo con la investigación, ese día la víctima habría sido retenida por los procesados y otros tres hombres, quienes la llevaron a una vivienda donde la golpearon con un palo, provocándole fracturas en extremidades y graves lesiones en el abdomen y los pulmones. Posteriormente, la arrojaron a la quebrada La García.

Los agresores también habrían intimidado a vecinos del sector para evitar que intervinieran. Horas más tarde, familiares de la mujer y el Cuerpo Oficial de Bomberos lograron rescatarla del afluente y trasladarla a un centro asistencial en Medellín, donde falleció al día siguiente debido a la gravedad de las heridas.

La Fiscalía imputó a los dos hombres por los delitos de homicidio agravado y tortura con circunstancias de mayor punibilidad. Según las autoridades, el crimen estaría relacionado con el control ilegal ejercido por una red delincuencial en esa zona de Bello.