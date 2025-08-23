Un incendio en Medellín le ocasionó la muerte a una persona con movilidad reducida

Medellín

En la noche del viernes, una tragedia dejó consternada a la comunidad en el suroccidente de Medellín por cuenta de un incendio estructural. Las llamas le ocasionaron la muerte a un hombre, lesiones a otra y el fallecimiento de dos mascotas.

Según el director encargado del Dagrd, Diego Fernando Peña, luego del reporte de la emergencia a la línea de emergencias 123 al sitio ubicado en la comuna de Belén en la Cra 83 con calle 19, llegaron cuatro tripulaciones que controlaron la conflagración en la edificación de tres pisos.

“Encuentran el fallecimiento de una persona, un adulto de cerca de cincuenta y cinco años con movilidad reducida. También se reporta una persona afectada por inhalación de humo que fue trasladada a centro médico”, agregó el funcionario.

Ingenieros de la entidad de atención a emergencias están analizando las condiciones de la edificación para determinar si autorizan que siga siendo habitada. Mientras que se adelanta la investigación para determinar con certeza qué fue lo que ocasionó el incendio.