Gremios del Atlántico hacen llamado a ministerios del Gobierno ante escalada de ataques en el país

Los gremios del Atlántico rechazaron la muerte de integrantes del Ejército Nacional, la Fuerza Aérea y de civiles como consecuencia de los atentados registrados en Amalfi (Antioquía) y en Cali (Valle del Cauca), y el ataque en Florencia (Caquetá), que dejó pérdidas materiales.

“Estos hechos evidencian una vez más la urgente necesidad de que el Gobierno asuma con determinación y firmeza la responsabilidad de enfrentar a las organizaciones criminales y evitar que sigan ampliando su control territorial en el país”, dice el documento firmado por los gremios.

Llamados a los ministerios

Por su parte, Efraín Cepeda Tarud, presidente ejecutivo del Comité Intergremial del Atlántico, sostuvo que: “esto necesita y requiere toda la atención de los ministerios: del Ministerio de Defensa, del Ministerio del Interior, del Presidente de la República; que se apersonen de esta situación, porque lo que estamos viendo es que están escalando los problemas de seguridad, situaciones que no vivíamos hace muchos años —hace más de 35, casi 40 años— y hoy, tristemente, a nuestros jóvenes les ha tocado vivir lo que hemos vivido en otras épocas, algo que se creía que había pasado en nuestra historia.

Los gremios del departamento rechazaron de manera contundente este tipo de acciones de los grupos armados ilegales, y, exigieron una acción contundente y urgente por parte del Gobierno Nacional.

“El Gobierno no puede perder el control del país. Viene un año electoral, un año fundamental para la democracia de nuestro país, y, para eso, el Gobierno Nacional debe tomar las riendas del asunto”, precisó Cepeda Tarud.

Los lideres gremiales indicaron que es urgente fortalecer a las Fuerzas Armadas con los recursos necesarios y cambiar la fallida estrategia del Gobierno para enfrentar a estas organizaciones, de manera que se pueda recuperar el control territorial y garantizar la seguridad de los colombianos, proteger la vida y avanzar hacia una paz duradera que permita construir la Colombia que el país necesita.

El llamado lo hicieron desde ACOPI Atlántico, AMCHAM Colombia, ANADEX, ANDI seccional Atlántico - Magdalena, Asoportuaria, Camacol Atlántico, Cámara de Comercio de Barranquilla, Cámara Colombiana de la Infraestructura Seccional Norte, CEO del Atlántico, Fasecolda, Fenalco Atlántico, Fenavi Costa, Fitac, Lonja de Barranquilla, Pro Barranquilla, entre otros.