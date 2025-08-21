Atentado terrorista en inmediaciones de la base aérea Marco Fidel Suárez en Cali
Hasta el momento se reportan más de 10 heridos tras atentado, presuntamente realizado con tractocamiones bomba.
Cali, Valle del Cauca
Un atentado terrorista se registró en la carrera 8 con calle 52, en el oriente de Cali, inmediaciones de la Base Aérea Marco Fidel Suárez.
Según los primeros reportes, hay varias personas heridas y, al parecer, algunas víctimas fatales.
Las autoridades se encuentran en el lugar, con presencia del grupo antiexplosivos de la Policía Nacional y personal militar de la base aérea, quienes han acordonado la zona mientras se realizan las labores de seguridad y atención a los afectados.
Ante la emergencia, se activó un Puesto de Mando Unificado PMU para que atender la situación.
Las causas y responsables del hecho están siendo investigadas por las autoridades.