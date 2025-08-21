Atentado terrorista en inmediaciones de la base aérea Marco Fidel Suárez en Cali

Cali, Valle del Cauca

Un atentado terrorista se registró en la carrera 8 con calle 52, en el oriente de Cali, inmediaciones de la Base Aérea Marco Fidel Suárez.

Según los primeros reportes, hay varias personas heridas y, al parecer, algunas víctimas fatales.

➡️ #ATENCIÓN 🚨 | Reportan atentado en inmediaciones de la base aérea Marco Fidel Suárez en Cali. pic.twitter.com/WuzldktkKC — Caracol Radio Cali (@Caracol_Cali) August 21, 2025

Las autoridades se encuentran en el lugar, con presencia del grupo antiexplosivos de la Policía Nacional y personal militar de la base aérea, quienes han acordonado la zona mientras se realizan las labores de seguridad y atención a los afectados.

Ante la emergencia, se activó un Puesto de Mando Unificado PMU para que atender la situación.

Las causas y responsables del hecho están siendo investigadas por las autoridades.