Oposición citará a moción de censura al Ministro de Defensa tras ataques en Cali y Antioquia

Tras los ataques ocurridos en Cali y Amalfi, Antioquia en contra de la Fuerza Pública, el representante a la Cámara por el Centro Democrático, Juan Espinal, anunció que citará a moción de censura en el Congreso al ministro de Defensa.

En medio de este anuncio, Espinal cuestionó la política de Paz Total del Gobierno del presidente Gustavo Petro y manifestó su preocupación por la situación de orden público por la que atraviesa el país.

“Son 13 héroes de la patria, asesinados por los terroristas que han sido protegidos por el gobierno del presidente Gustavo Petro y por su fracasada paz total. Sin duda, este acto terrorista, sumado al de Cali y sumado al de Florencia, amerita que en la Cámara de Representantes adelantemos una moción de censura en contra del ministro de la Defensa”.

Según dijo el representante a la Cámara, la manera en que se procedió para rescatar a los sobrevivientes del atentado con dron en Amalfi, Antioquia fue incorrecta, por lo que señala que el ministro de defensa, debe ser el responsable político de lo ocurrido.

“Ha llegado una información de que el día de ayer no se procedió de manera inmediata para extraer los cuerpos y rescatar a los sobrevivientes del atentado en Amalfi. Aquí tiene que haber un responsable político y es el ministro de la Defensa”.

Tras este anuncio ahora debe presentarse una proposición en la plenaria de la cámara, avalada con más de 19 firmas, para proceder con la citación al ministro de Defensa, Pedro Sánchez.

Hay que recordar que en caso de tener visto bueno esta propuesta, el actual jefe de la cartera de defensa se vería obligado a dejar su cargo.