Artefacto explosivo sacudió la madrugada en Florencia, Caquetá

Neiva

En la madrugada de este viernes, aproximadamente a las 3:30 a. m., un artefacto explosivo de baja intensidad estalló en el municipio de Florencia, Caquetá. Afortunadamente, el hecho no dejó personas lesionadas ni víctimas fatales, aunque sí se registraron daños materiales en algunos establecimientos, principalmente en una droguería ubicada en la zona cercana a la explosión.

El comandante de la estación de Policía de Caquetá, Cesar Pinzón, comento que “ya se han activado los mecanismos de coordinación con las autoridades político-administrativas del departamento. Asimismo, se convocarán consejos de seguridad en articulación con la Fuerza Pública, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y demás entes de control, con el fin de analizar la situación y tomar decisiones preventivas”.

En materia operativa, la Policía adelanta labores de inteligencia, recolección de información y actividades judiciales. También se ejecutan controles en ejes viales, operativos de registro e identificación de personas, así como la presencia de grupos especializados como GOES y unidades motorizadas, con el objetivo de garantizar la seguridad de los ciudadanos y prevenir nuevas acciones criminales.

De igual manera, se reforzarán las medidas de protección en instalaciones estratégicas como la Gobernación, la Alcaldía y las propias estaciones de Policía. Entre las acciones previstas se encuentran el control de accesos y la vigilancia perimetral, todo dentro del marco legal, con el propósito de mitigar riesgos y salvaguardar la integridad de la población y de la Fuerza Pública en el Caquetá.