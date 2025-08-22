“Muy pronto esta manifestación la hacemos en la Casa de Nariño”: Jaime Andrés Beltrán

Bucaramanga

Jaime Andrés Beltrán, alcalde de Bucaramanga en declaraciones ante los medios de comunicación luego de conocerse la decisión del Conceso de Estado que confirmó la nulidad electoral por doble militancia, dijo que esta situación “no es una pérdida, es una puerta que se abre”, dejando entre ver, que se acercaría a la capital de la república.

En sus primeras palabras ante el público en la tarde de este jueves 21 de agosto, Beltrán Martínez, aseguró que respeta la decisión del Consejo de Estado y en un mensaje a la ciudadanía agradeció a quienes le han apoyado durante este tiempo.

“Jehová da, Jehová quita. Por lo tanto, hoy no me queda más sino agradecer y ser respetuoso de las decisiones del Consejo de Estado, a todos los bumangueses que me apoyaron a llegar aquí, a las más de noventa y dos mil personas que votaron por nosotros, pero cada vez que salgo a la calle, saludo a la señora parquera, el de los tintos, el de la tienda, me doy cuenta que ya no somos noventa mil, somos más de trescientos mil bumangueses que creemos en este proyecto”.

El alcalde destacó que su salida no significa una derrota personal, pero advirtió que Bucaramanga entra en una etapa de “limbo jurídico” que afectará el desarrollo de la ciudad.

Otras noticias: Hay restricciones viales por obras en un puente del área metropolitana de Bucaramanga

“Esto no es una pérdida, esto es una puerta que se abre aún más grande. Por eso mi mensaje es para los que se han dedicado a ponerle el palo en la rueda a la ciudad, hoy no pierde Jaime Andrés, porque gracias a Dios, en Dios siempre ganamos. Hoy lamentablemente me duele Bucaramanga, me duele lo que está pasando en la ciudad, porque es que el problema no es la salida de Jaime Andrés, el problema es que llevamos tan solo un año con un proyecto de desarrollo en ejecución que se va a ver obstaculizado”, dijo Beltrán.

Resaltó que en su administración, que duró cerca de año y medio, se lograron avances significativos en materia de seguridad, competitividad e inversión en el campo. “En este tiempo hicimos lo que muchos no lograron en cuatro años”, agregó.

🔴 #EsNoticia | "Esto no es una pérdida, es una puerta que se abre. Me duele lo que está pasando con Bucaramanga", @soyjaimeandres tras el fallo del Consejo de Estado que confirma nulidad electoral. pic.twitter.com/YtBEska0qb — Caracol Bucaramanga (@CaracolBga) August 21, 2025

Jaime Andrés Beltrán se pronunció ante el gobierno nacional

El mandatario de la capital de Santander también dijo que esto es lo que ha venido pasando con los líderes de derecha que se han enfrentando al gobierno nacional y advirtió que el próximo será Antioquia.

“Es lo que ha venido pasando últimamente con todos los líderes de derecha que se han enfrentado no solamente al presidente sino a todo este sistema que quiere callar. Este es el resultado y el próximo es Antioquia, por eso tenemos que tener cuidado si no nos unimos si no recuperamos las regiones va a ser muy difícil, hoy es Bucaramanga, mañana es Antioquia", señaló.

🔴🗣 #Atentos | Jaime Andrés Beltrán, dijo que lo que viene pasando con los líderes de derecha que se han enfrentado al gobierno de @petrogustavo, tendría que ver con esta decisión del Consejo de Estado y que el próximo será Antioquia. pic.twitter.com/Cq89mxt4gs — Caracol Bucaramanga (@CaracolBga) August 21, 2025

“Muy pronto esta manifestación la hacemos en la Casa de Nariño": Jaime Beltrán

Jaime Andrés Beltrán al grupo de personas que se reunió hoy frente a la Alcaldía de Bucaramanga para manifestarle su apoyo y respaldo les dijo:

“No solamente tendremos alcalde nuevamente, sino muy pronto esta manifestación la hacemos en la Casa de Nariño”.

🔴 #Bucaramanga | "No solamente tendremos alcalde nuevamente, sino muy pronto esta manifestación la hacemos en la Casa de Nariño", Jaime Andrés Beltrán ante el grupo de personas que se reunió hoy frente a la Alcaldía de Bucaramanga. pic.twitter.com/D5yFK5q0gO — Caracol Bucaramanga (@CaracolBga) August 21, 2025

¿Qué sigue para Jaime Andrés Beltrán?

Beltrán Martínez comentó que en los próximos días su equipo jurídico pedirá al Consejo de Estado las aclaraciones sobre el fallo. Resaltó que su proyecto no es un proyecto local, sino un proyecto nacional.

“Las acciones jurídicas las presentarán los jurídicos ellos son los encargados y obraran en derecho, yo estaré aquí hasta que el fallo quede en firme, seguiré siendo el alcalde de Bucaramanga”.

Podría interesarle: Feminicidio en Girón: una mujer víctima de amenazas fue asesinada tras ser apuñalada en el cuello

Agregó, que hasta que el fallo del Consejo de Estado no quede en firme, estará en las calles de la ciudad trabajando.