Feminicidio en Girón: una mujer víctima de amenazas fue asesinada tras ser apuñalada en el cuello

Bucaramanga

Un nuevo caso de violencia de género enluta a Santander. En las últimas horas en el municipio de Girón fue asesinada Diana Marcela Sánchez Galindo, de 30 años, tras recibir una herida mortal con arma blanca a la altura del cuello.

De acuerdo con el reporte de la policía metropolitana de Bucaramanga la mujer, quien trabajaba en oficios varios y residía en el barrio Alto de Andina, fue atacada por Ronald Baggio; presunto agresor y expareja sentimental.

La víctima alcanzó a ser trasladada a la clínica de Girón donde ingresó con signos vitales, pero pese a los esfuerzos médicos falleció minutos después debido a la gravedad de la lesión de dos centímetros en el lado izquierdo del cuello.

El testimonio del hijo

Edison Alexander Muñoz Sánchez, hijo de la víctima, relató a las autoridades que el agresor había llegado en la mañana hasta la vivienda de Diana Marcela.

Según el joven su madre había comentado días antes que Baggio la había amenazado, aunque no creyó que las intimidaciones se materializarían.

El ataque ocurrió en una cancha del sector, desde donde vecinos y familiares trasladaron de urgencia a la mujer al centro asistencial.

Antecedentes y alerta de las autoridades

El hijo de la víctima también manifestó que el presunto feminicida pertenecía a una organización criminal y que mantenía un historial de conductas violentas.

Las autoridades confirmaron que se adelantan las labores de búsqueda para ubicar al agresor, quien huyó del lugar tras el ataque.

La investigación quedó en manos de la Fiscalía General de la Nación, que abrirá un proceso judicial bajo la tipificación de feminicidio.

Preocupación por aumento de feminicidios

Organizaciones de mujeres en Santander reiteraron el llamado a reforzar las rutas de atención a víctimas de violencia de género y a no subestimar las amenazas.

“Diana Marcela se había atrevido a hablar de lo que estaba viviendo, pero el Estado no alcanzó a protegerla”, señalaron colectivos locales.

Con este caso Santander suma un nuevo feminicidio en lo corrido del 2025, hecho que enciende nuevamente las alarmas frente a la protección de mujeres en riesgo.

A la fecha conforme a datos de la Fundación Mujer y Futuro ha identificado 10 casos de feminicidio, adicionales a los hechos violentos y homicidios en contra de la mujer.

Con este caso ya serían cinco feminicidios ocurridos en el área metropolitana de Bucaramanga, según la policía metropolitana.