Hay restricciones viales por obras en un puente del área metropolitana de Bucaramanga

Bucaramanga

Iniciaron las obras de reconstrucción del puente sobre la quebrada Las Navas, ubicado en la intersección Palenque – Café Madrid, por lo que en ese sector habrá tránsito reducido a un carril desde el PR 16+460 al PR 16+660 y movilidad en contraflujo por la calzada occidental.

Según el Instituto Nacional de Vías, INVÍAS, esta intervención es prioritaria debido al daño estructural del puente, lo cual representa un riesgo para los usuarios que transitan por este importante corredor vial.

¿Hasta cuándo irán las obras?

Se estima que las obras de reconstrucción del puente sobre la quebrada Las Navas se extiendan hasta el primer trimestre del 2026.

Invías menciocó que los trabajos se realizarán de lunes a sábado, entre las 7:00 a.m. y las 5:00 p.m., con posibilidad de ajustes en el horario según las necesidades del proyecto. Además, recomendó a los ciudadanos y usuarios de este corredor planificar sus recorridos, conducir con precaución y acatar las indicaciones del personal en obra para evitar contratiempos en sus recorridos y garantizar la seguridad vial de todos.