Atentado terrorista en inmediaciones de la base aérea Marco Fidel Suárez en Cali

Cali, Valle del Cauca

Alcaldía de Cali ofreció una recompensa de hasta $400 millones de pesos por información que permita dar con los responsables del atentado terrorista que se registró en la carrera 8 con calle 52, en el oriente de Cali, en inmediaciones de la Base Aérea Marco Fidel Suárez.

Por su parte, la Gobernación del Valle del Cauca aporta otros $400 millones de pesos a la recompensa por el ataque terrorista y piden a la ciudadanía brindar información que permita dar con los responsables y reforzar la seguridad.

Según el reporte de la Secretaría de Salud hay 71 personas heridas y 6 víctimas fatales.

Del número de heridos 30 son hombres y 41 son mujeres. Entre los lesionados hay ocho menores y tres adultos que superan los 60 años.

Los heridos fueron trasladados a los siguientes centros asistenciales:

Hospital Primitivo Iglesias, 12 personas; a Occisalud, 4 personas; Hospital Joaquín Paz Borrero, 5 personas; Trauma Oriente, 10 personas; a la Clínica Colombia, 4 personas; a la Clínica Cali, 8 personas, a la Clínica los Remedios, 7 personas; a la Clínica Occidente, 4 personas; a la Clínica Occidente, 4 personas; al Hospital Universitario del Valle, 2 personas, a la Clínica Imbanaco, 4 personas; a la Clínica Versalles San Marcos, Clínica Nueva, Clínica Farallones y Sura Chipichape, fueron trasladadas una persona a cada una.

Las autoridades de salud habilitarán el 22 de agosto un punto de donación de sangre en el Bulevar del río a la altura de la calle 8 desde las 08:00 de la mañana.

Otras noticias: Helicóptero de la Policía Nacional cayó en Amalfi, Antioquia: fue atacado por un dron

Las autoridades se permanecen en el lugar, con presencia del grupo antiexplosivos de la Policía Nacional, Ejército y personal militar de la base aérea, quienes han acordonado la zona realizando labores de seguridad y atención a los afectados.

➡️ #ATENCIÓN 🚨 | Reportan atentado en inmediaciones de la base aérea Marco Fidel Suárez en Cali. pic.twitter.com/WuzldktkKC — Caracol Radio Cali (@Caracol_Cali) August 21, 2025

Atentado base aérea Cali: activación del PMU

Ante la emergencia, se activó un Puesto de Mando Unificado PMU para que atender la situación.

Las causas y responsables del hecho están siendo investigadas por las autoridades.

Una de las medidas que se tomaron mediante decreto fue prohibir el transporte y disposición de escombros en las vías públicas, inmuebles y lotes particulares, así como el transporte de carga pesada, elementos de construcción, cilindros de gas y mudanzas en todo el territorio desde las 07:00 de la noche del 21 de agosto hasta las 04:00 de la madrugada del 22 de agosto.

Otra de las disposiciones del alcalde fue militarizar la ciudad.

➡️ #ATENCIÓN 🚨 | Militarizan Cali tras el atentado que dejó a más de 60 heridos y 6 fallecidos.



El alcalde Alejandro Eder convocó un consejo de seguridad y se espera la llegada del presidente Gustavo Petro. pic.twitter.com/QHYL4ouXp6 — Caracol Radio Cali (@Caracol_Cali) August 21, 2025

Presidente Gustavo Petro entrega un balance tras atentado base aérea Cali:

El mandatario comunicó , que este acto terrorista en Cali deja hasta el momento cinco muertos. Además, el jefe de Estado destacó que esto se dio como una reacción tras la derrota a la Columna Carlos Patiño con la pérdida de buena parte del cañón del Micay.

El mandatario caleño, Alejandro Eder convocó consejo de seguridad en el que se espera la presencia del presidente Gustavo Petro.