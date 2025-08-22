Presidente Petro descarta estado de conmoción tras atentado en Cali

Desde el Valle del Cauca, el presidente Gustavo Petro descartó decretar un estado de conmoción interior tras el atentado terrorista ocurrido en inmediaciones de la base aérea Marco Fidel Suárez, en Cali.

La declaración se dio al término de un Consejo de Seguridad realizado en el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, ubicado en Palmira y que presta servicio a la capital vallecaucana.

El mandatario aseguró que, en lugar de medidas excepcionales, se implementarán acciones concretas para combatir el narcotráfico y desarticular estructuras armadas ilegales como la disidencia de las FARC, Jaime Martínez, a la que calificó como una banda narcotraficante de alcance internacional.

“Se instalará un Puesto de Mando Unificado permanente y conjunto entre el Gobierno Nacional y las autoridades regionales para avanzar en la investigación”, afirmó Petro.

El atentado, que dejó al menos seis personas fallecidas, más de 70 heridas y cuantiosos daños materiales, fue atribuido por el presidente a represalias de grupos armados ante recientes operativos en el cañón del Micay, zona estratégica del narcotráfico en el departamento del Cauca. En uno de estos operativos se logró la incautación de material explosivo.

“Vamos a evaluar qué capacidades de las Fuerzas Militares se deben reforzar sin debilitar la presencia en el corredor del narcotráfico del Cauca. Estas mal llamadas disidencias se han transformado en bandas narcotraficantes internacionales. En Colombia se han capturado capos vinculados a organizaciones mexicanas, italianas, albanesas, entre otras”, agregó el jefe de Estado.

Finalmente, Petro fue enfático en señalar que no existe posibilidad alguna de entablar diálogos de paz con alias “Iván Mordisco”, líder de las disidencias de las FARC.