Base aérea de Cali lleva 92 años en el oriente de la capital del Valle

La base escuela militar de aviación “Marco Fidel Suarez”, que fue el objetivo primario del atentado terrorista ocurrido hacia las 2 y 50 de la tarde de ayer, en la carrera octava con calle 52, opera en el oriente de Cali.

Sus instalaciones forman parte de los predios de la Hacienda El Guabito donde fue construida en el año 1933 y cumple 92 años de existencia en Cali.

Su sede abarca por lo menos cuatro comunas en su zona de influencia, 8,5,6 y 7 , ya que sus predios van desde la carrera octava hasta la carrera séptima, entre calles 44 y 59, donde convergen barrios como La Base, Villacolombia, Porvenir, Salomia, Las Ceibas, Alfonso Lopez, entre otros.

En su costado norte pasa el antiguo corredor férreo.

La presencia de la Fuerza Aeroespacial en esta zona de Cali también ha servido desde su existencia para reforzar la seguridad de su área de influencia con patrullajes que adelantan su grupo de policía militar en trabajo coordinado con las comunidades que agradecen este servicio.

Esta base que es denominada el alma mater de la FAC, ha graduado más de 96 promociones de Oficiales en las especialidades de pilotaje, navegación, mantenimiento, abastecimientos, comunicaciones, seguridad y defensa de bases, armamento y defensa aéreos.

En 1999 la base aérea de Cali fue blanco de un atentado cometido por las Farc, utilizando un camión cargado de cilindros con explosivos y que fueron lanzados con plataformas artesanales.

En aquella oportunidad uno de los explosivos alcanzó el interior de las instalaciones de la FAC pero sin consecuencias.

En esa oportunidad hubo un hombre muerto y fueron innumerables los daños en pequeñas microempresas, almacenes y residencias del mismo lugar, en la carrera octava con calle 52, donde ayer ocurrió ,26 años después ,este nuevo ataque terrorista que cobró la vida de seis personas y dejó más de 70 heridos.