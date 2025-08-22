Fiscalía atribuye a estructura ‘Jaime Martínez’ el atentado terrorista que deja 8 muertos en Cali

Atentado tras una explosión en inmediaciones de la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez este jueves, en Cali (Colombia). EFE/ Ernesto Guzmán Jr

La Fiscalía General de la Nación entregó detalles de las investigaciones preliminares que se han adelantado por los ataques terroristas perpetrados en Colombia este jueves 21 de agosto.

Disidencias de las Farc serían responsables

El ente acusador atribuye a la estructura Jaime Martínez de las disidencias de las Farc el ataque con explosivos cerca a la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez, en Cali, Valle del Cauca.

Se avanzara con la judicialización de dos hombre capturados por este hecho, que preliminarmente deja 6 muertos y 64 heridos.

También señala al frente 36 del autodenominado Estado Mayor Central como presuntos responsables del ataque a un helicóptero de la Dirección Antinarcóticos de la Policía en Antioquia, que dejó 8 uniformados muertos y 8 más heridos.

“Con el pleno despliegue de sus capacidades investigativas, tecnológicas y de análisis criminal, la Fiscalía General de la Nación asumió las indagaciones relacionadas con los actos terroristas perpetrados contra la fuerza pública y la población civil en Amalfi (Antioquia) y Cali (Valle del Cauca). Equipos de fiscalía y policía judicial de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, con apoyo de la Policía Nacional, avanzan en los actos urgentes y en la recopilación de elementos materiales probatorios para identificar, ubicar y lograr la judicialización de los responsables”, informó la institución.