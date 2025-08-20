UBPD interviene predio en Sabana de Torres en búsqueda de 16 víctimas de masacre en Barrancabermeja

Bucaramanga

En zona rural de Sabana de Torres en Santander la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (Ubpd) adelanta una intervención humanitaria en el predio conocido como La Pola.

Según las hipótesis investigativas podrían encontrarse los cuerpos de al menos 16 personas desaparecidas durante la masacre del 16 de mayo de 1998 en Barrancabermeja.

El equipo forense concentra sus labores en un área de 3.800 metros cuadrados, de los cuales ya han sido intervenidos 2.000, con el propósito de confirmar o descartar la presencia de cuerpos inhumados en este sitio.

Puede leer: Histórico fallo ordena proteger la ciénaga de San Silvestre en Barrancabermeja

La acción cuenta con el acompañamiento del Colectivo 16 de Mayo, conformado por familiares de las víctimas; quienes por más de 27 años han sostenido la búsqueda de sus seres queridos.

“Queremos parar este dolor, por eso resulta muy valioso este trabajo que está haciendo la Ubpd”, expresó Aura Liliana Correa Solano, hermana de uno de los desaparecidos.

Más noticias: Dos personas fueron asesinadas dentro de un establecimiento comercial en Barrancabermeja

Esta intervención se suma a otras siete acciones realizadas en los últimos dos años en el Magdalena Medio, en las que se han recuperado y entregado nueve cuerpos vinculados a la masacre.

La entidad espera que los hallazgos en La Pola representen un nuevo avance hacia la verdad y el alivio de las familias.

Ampliar

La masacre del 16 de mayo de 1998

Este suceso ocurrió cuando hombres armados irrumpieron en la comuna 7 de Barrancabermeja, mientras los habitantes participaban en un bazar comunitario.

Le sugerimos: Ataque por celos en Cesar dejó dos heridos graves con quemaduras: están hospitalizados en Santander

El ataque dejó siete personas asesinadas y 25 desaparecidas, de las cuales muchas aún no han sido localizadas. Desde entonces familiares y colectivos de víctimas han mantenido viva la exigencia de justicia y verdad.

La Unidad informó que las labores en Sabana de Torres continuarán en las próximas semanas, con la participación de antropólogos, criminalistas y topógrafos de la regional nororiente, junto con las familias buscadoras.

Puede leer también: Hinchas del Junior atacan a joven bumangués con 10 puñaladas en Barranquilla: familia exige justicia

“Se avanza con el uso de maquinaria tipo miniretroexcavadora y a través de técnicas tradicionales de la arqueología forense”, aseguró Carlos Ariza, antropólogo que lidera la búsqueda.