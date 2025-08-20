Histórico fallo ordena proteger la ciénaga de San Silvestre en Barrancabermeja

Bucaramanga

Es la primera vez que un juez le ordena a las corporaciones ambientales y locales de Barrancabermeja tomar medidas para proteger el agua de la ciénaga de San Silvestre en el distrito.

Según el representante a la Cámara por Santader, Cristian Avendaño, un juez administrativo del puerto petrolero le ordenó en fallo de primera instancia a Ecopetrol, a la Alcaldía de Barrancabermeja y a la Corporación Autónoma Regional de Santander, CAS, proteger este espejo hídrico que le suministra agua a 500 mil personas en el Magdalena Medio.

Teniendo en cuenta que, esta ciénaga durante años ha resultado afectada por vertimientos de hidrocarburos, residuos industriales y aguas sin tratamiento.

“A su vez, se les ordena avanzar en las acciones pertinentes para que la PTAR de San Silvestre, Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en Barrancabermeja, sea por fin terminada, esto ha sido un suplicio, un presunto caso de corrupción. Necesitamos por fin se termine la construcción porque pues es algo que necesita urgente el distrito", agregó Avendaño.

Lea también: ¿Por qué no se ha hecho el mantenimiento a los parques de Bucaramanga? esto responde la Alcaldía

Queda pendiente el fallo en segunda instancia, sin embargo, por ahora se espera adoptar medidas de limpieza de la ciénaga, la eliminación de especies invasoras y el monitoreo de la calidad del agua.

“Yo creo que pues el sentido del fallo es contundente y se va a mantener en segunda instancia y esto es algo bien relevante para parte del Magdalena Medio, porque es un antecedente de protección de un ecosistema vital para los pescadores y para toda la población", puntualizó el congresista.