Familia del Meta recupera el cuerpo de una joven desaparecida en la Operación Berlín

Después de más de dos décadas de búsqueda incansable una familia del sur del Meta logró despedir dignamente a una joven de 15 años desaparecida durante la Operación Berlín.

Una ofensiva militar que tuvo lugar entre noviembre del 2000 y enero del 2001 en el páramo de Berlín, en Santander.

El cuerpo de la menor fue recuperado en el Cementerio Municipal de Bucaramanga por la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD).

El hallazgo se logró durante una intervención que permitió localizar 62 cuerpos de personas, que habrían pertenecido a la columna móvil Arturo Ruiz de las extintas Farc.

Se estableció la identidad de la joven y su posterior traslado al municipio de Uribe, Meta, donde su madre y hermanas le dieron el último adiós.

La Corporación Humanitaria Reencuentros acompañó la entrega, conformada por firmantes del Acuerdo de Paz de 2016 y por la organización Benposta, como parte de una articulación humanitaria entre los equipos regionales de la UBPD en Santander y Meta.

“Hace mucho tiempo que la tengo en el corazón y no me la puedo sacar. Dios me está dando la fortaleza para triunfar, hasta encontrar el último de mis tres hijos”, expresó la madre durante la inhumación del cuerpo en el cementerio de Uribe.

Según relató la familia tres de sus hijos desaparecieron luego de haber migrado del Valle del Cauca a una zona rural del sur del Meta.

Durante años emprendieron múltiples esfuerzos para dar con su paradero, pero fue solo hasta ahora que lograron encontrar a la joven de 15 años.

Es la segunda entrega

Esta es la segunda entrega que realiza la UBPD en el Meta como parte del proceso de búsqueda de víctimas de la Operación Berlín.

La primera fue en abril de 2025 con la entrega del cuerpo de Pedro Antonio López Mora, también hallado en el cementerio de Bucaramanga.

“Para nosotros este es un caso emblemático que permite reconstruir la verdad, y fundamentalmente dar respuestas concretas a los familiares”, declaró Manuel Criales, coordinador de la Unidad de Búsqueda en Santander.

Resaltó que gracias a esta búsqueda han logrado rastrear más de 62 cuerpos inhumados como no identificados en Bucaramanga; personas de regiones del Meta, Caquetá, Guaviare y zonas que fueron epicentro del conflicto armado.

Invitación a las familias del Meta y Santander

La Unidad de Búsqueda hace un llamado a las personas que tengan familiares desaparecidos en el marco del conflicto armado, especialmente en los departamentos del Meta y Santander, para que se acerquen y registren sus solicitudes de búsqueda.

En el Meta las personas se pueden comunicar al número 3162819857 y en Santander al 3160174566 ó 3160174567.

También lo pueden hacer a través del correo electrónico servicioalciudadano@unidadbusqueda.gov.co