Dos personas fueron asesinadas dentro de un establecimiento comercial en Barrancabermeja

En el barrio Villarelys de Barrancabermeja se presentó un doble homicidio al interior de un establecimiento comercial, un hombre y una mujer fallecieron tras ser atacados con un arma de fuego.

De acuerdo al reporte del coronel Edwin Nieto, comandante de seguridad ciudadana de la policía en el Magdalena Medio, “una persona fallece en el lugar de los hechos dentro del establecimiento, la otra persona, una dama, es trasladada hasta el centro asistencial donde posteriormente se le presta la debida atención, pero debido a la gravedad de las heridas lamentablemente fallece“.

Las personas que fallecieron fueron identificadas como Leonardo Fabio Ardila, de 29 años, y Natalia Helena Upegui, con 32 años, la comunidad sigue en alerta en el puerto petrolero ante el incremento de hechos violentos y pide mayor acción de las autoridades.

El CTI de la Fiscalía es el encargado de hacer la recolección del material probatorio e investigar lo sucedido en este nuevo hecho violento.