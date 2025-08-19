Ataque por celos en Cesar dejó dos heridos graves con quemaduras: están hospitalizados en Santander

Bucaramanga

Un grave hecho de intolerancia dejó consternada a la comunidad del municipio de Gamarra en Cesar, luego de que por una discusión en medio de un presunto caso de celos terminara en un ataque con gasolina que dejó a dos personas con delicadas quemaduras.

El caso ocurrió en zona rural del municipio, entre los corregimientos de Palenquillo y La Estación.

Las víctimas fueron identificadas como María Alejandra Ortiz Cueva de 27 años y Luis Fernando Bohórquez Pabón de 44 años, quienes se encontraban en una finca del sector cuando presuntamente la exesposa del hombre irrumpió en la habitación, roció gasolina y provocó un incendio.

Le sugerimos: VIDEO: Un niño de 4 años se salvó de milagro tras el desplome de un muro en Bucaramanga

De acuerdo con testigos en medio del caos la mujer habría repetido la acción, lanzando el combustible directamente sobre ellos.

Situación que provocó que Ortiz Cuevas sufriera quemaduras del 50% de su cuerpo; afectándole la cara, cuello y el pecho.

Más noticias: Hinchas del Junior atacan a joven bumangués con 10 puñaladas en Barranquilla: familia exige justicia

Bohórquez Pabón presentó quemaduras en el 25% de su cuerpo, especialmente en brazos y piernas.

Ampliar

Inicialmente los heridos fueron auxiliados por la comunidad y trasladados a la Clínica Especializada María Auxiliadora de Aguachica.

Pero debido a la gravedad de las lesiones fueron remitidos al Hospital Internacional de Colombia en el área metropolitana de Bucaramanga, donde permanecen bajo atención en la unidad de quemados.

Lea también: Locales de venta de licor se incendiaron en el Centro Comercial La Isla en Bucaramanga

El centro médico aseguró que ambos presentan quemaduras de segundo y tercer grado, aunque actualmente se encuentran estables y reciben tratamiento especializado.

La mujer señalada como responsable del violento ataque fue capturada por las autoridades y puesta a disposición de la Fiscalía General de la Nación.