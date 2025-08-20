Presidente Petro propone marcha trans en Medellín por crímenes contra esta población

En el más reciente consejo de ministros, el presidente Gustavo Petro le pidió al jefe de la cartera de la Igualdad, Juan Carlos Florián, convocar una marcha de travestis en Medellín, como respuesta a los recientes hechos de violencia contra esta población en la capital antioqueña y su área metropolitana.

El jefe de Estado señaló que “en Medellín matan trans a la lata, están excluyendo de manera violenta la diferencia. Por eso pedí esa manifestación y la vamos a hacer. Florián, ojo, yo pedí una manifestación de travestis".

El ministro Florián respaldó la propuesta del presidente Petro y advirtió que este año es el periodo con más asesinatos trans en Colombia. Explicó que, según lo documenta la organización Caribe Afirmativo, estas mujeres son blanco de bandas criminales que no solo las asesinan, sino que además las extorsionan hasta tres veces al día por el hecho de ser trabajadoras sexuales.

“Es un llamado que además está haciendo la sociedad civil al Gobierno Nacional, es una deuda que tenemos con las mujeres trans y con las personas que están siendo asesinadas por bandas criminales”.

Asesinatos de personas LGBTIQ+

Durante la reunión se mencionó el crimen de Sara Millerey González Borja, una mujer trans de 32 años, asesinada en Bello, Antioquia. En su momento, la víctima fue golpeada brutalmente y arrojada a la quebrada La García. La víctima habría sido atacada desde el barrio Buenos Aires, en la orilla opuesta, y que alcanzó a pedir auxilio mientras se aferraba a una rama.

Por este hecho, la Alcaldía de Bello ofreció una recompensa de $50 millones para identificar a los responsables, a la que se sumaron otros $50 millones de la Gobernación de Antioquia. El caso permanece en investigación de la Fiscalía.

El pasado mes de abril, Caribe Afirmativo reportó que iban 30 asesinatos de personas LGBTIQ+, más de la mitad en Antioquia y la mayoría contra mujeres trans. A esto se suman amenazas, lesiones y desapariciones que nos mantienen en alerta.