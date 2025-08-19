Hay alerta en el Norte de Antioquia por presencia del caracol africano

Antioquia

Corantioquia encendió las alarmas en el norte de Antioquia tras confirmar la presencia del caracol gigante africano, una de las especies invasoras más peligrosas del mundo por sus riesgos para la salud pública, la agricultura y los ecosistemas.

En una reciente jornada de control realizada en la zona rural de Gómez Plata, la entidad, con apoyo de la comunidad y expertos en fauna invasora, logró la captura de cerca de 80 ejemplares. Además, se reportaron hallazgos en áreas rurales de Santa Rosa de Osos y Carolina del Príncipe, donde ya se han adelantado acciones de acompañamiento.

El organismo ambiental advirtió que este caracol puede transmitir parásitos nocivos para los humanos y afectar cultivos, por lo que llamó a la ciudadanía a extremar precauciones. Entre las recomendaciones están evitar el contacto directo, manipularlos únicamente con guantes y tapabocas, y disponerlos en recipientes con agua y sal antes de enterrarlos.

Corantioquia insistió en que los habitantes no deben usarlos como mascotas, ni arrojarlos a la basura o trasladarlos a otras zonas. Asimismo, pidió reportar cualquier avistamiento a través de la línea de WhatsApp 321 817 5002 para fortalecer las labores de control en la región.