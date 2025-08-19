Antioquia: Capturada la supuesta pareja de alias Ramiro, jefe del 18 de las disidencias

Valle de Aburrá

La Cuarta Brigada del Ejército informó que fue capturada la presunta pareja sentimental de alias ‘Ramiro’, máximo cabecilla del frente 18 de las disidencias en Ituango, Norte de Antioquia.

Integrantes del Gaula Militar en coordinación con el CTI de la Fiscalía llegaron hasta un inmueble ubicado en La Estrella donde hicieron efectiva la orden de captura de alias “Sara Restrepo”, presunta cabecilla de comisión de una subestructura del frente 18.

“Así mismo, estaría relacionada con el cobro de extorsiones a la concesión vial encargada de la construcción de la vía que conectará el corregimiento de El Aro, Ituango, con Puerto Valdivia, donde recientemente fueron instalados artefactos explosivos por parte de esa estructura con el propósito de afectar a la población civil y a los activos estratégicos de la región. Es importante mencionar que esta mujer habría resultado lesionada en el último combate militar en zona rural del municipio de Ituango. Por esta razón fue enviada a la ciudad de Medellín para ser valorada médicamente”, indicó el coronel Luis Fernando Barba Saldaña, comandante (e) de la Cuarta Brigada.

También se ha indicado que alias Sara cumplía labores de inteligencia para adelantar, para confrontar al Clan del Golfo en zonas rurales del municipio de Ituango.

“Según se pudo establecer, alias Sara sería la compañera sentimental del sujeto alias Ramiro, cabecilla principal de esta subestructura, por quien la gobernación de Antioquia ofrece hasta doscientos millones de pesos de recompensa por información que permita su captura. Es importante también mencionar que esta mujer ya había sido capturada en julio del año dos mil veinticuatro, cuando se movilizaba en una caravana de la UNP en el corregimiento de Porce y del municipio de Santo Domingo, sector de Puente Gabino. Sin embargo, posteriormente fue dejada en libertad”.

Esta persona fue dejada a disposición de la autoridad competente para su judicialización.