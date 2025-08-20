Alcalde Fico Gutiérrez pidió a la Personería investigar a exsubdirector del DAGRD

Medellín, Antioquia

Tras la decisión de la Procuraduría de inhabilitar por cinco años al subdirector del Dagrd, Jaime Enrique Gómez, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, confirmó que solicitó a la Personería Distrital abrir una investigación. El mandatario explicó que, pese a haber recibido la sanción el 25 de julio, el funcionario no la reportó y permaneció en el cargo diez días más, hasta su renuncia el pasado 4 de agosto.

El mandatario dijo que desde el ente de control tampoco informaron a la administración distrital sobre dicha investigación y tampoco notificaron sobre la decisión.

“Tuvo que haber salido desde el primer instante y él lo tuvo que haber informado. Nosotros ya le entregamos toda la información a la Personería para que realice todas las investigaciones. Respeto por los entes de control y, si una persona está inhabilitada no tiene porqué estar dentro de una administración municipal, departamental ni nacional”, dijo el mandatario local.

La sanción contra Gómez se deriva de hechos ocurridos cuando se desempeñaba como director del Dagran, entidad de la Gobernación de Antioquia, durante la administración de Aníbal Gaviria (2020-2023).

Según la Procuraduría, el entonces funcionario no realizó la debida supervisión de un contrato para la entrega de kits alimentarios a poblaciones vulnerables en la pandemia de Covid-19, permitió la firma de la liquidación final pese a pagos indebidos y omitió irregularidades relacionadas con tercerización laboral.